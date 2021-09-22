Papaz kaçtı nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir? Papaz kimde kaç kağıtla oynanır?

80'li yılların ilk yıllarından itibaren oynanan Papaz Kaçtı, kolay ve eğlenceli bir iskambil oyunu olduğu için, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından oynanabilir.

Papaz Kaçtı Nasıl Oynanır?

Papaz kaçtı oyunu en az 2 kişiyle oynanır ancak daha kalabalık oynandığı takdirde oyun çok daha eğlencelidir.

Öncelikli olarak desteden 3 kağıt çıkarılır ve kağıtlar karıştırılır. Herkese eşit sayıda kart dağıtılır. Önce kartları dağıtan kişinin sağındaki, elindeki kartları çiftleyip yere atar. Örneğin elinde 2 adet 7 ya da vale olan oyuncu, bunları yere atar. Saat yönünde oynanan oyunda, yere atacak çift kağıdı olmayan oyuncu, sağ yanındaki oyuncunun elinden görmeden bir kart seçer.

Oyunda amaç, tüm kartları çiftlemek ve elindeki kartları bitirmektir. Örneğin Papaz Kaçtı 4 kişiyle oynanıyorsa, oyun 3 kişi kartlarını yere açtıktan sonra biter. Elinde Papaz kalan oyuncu yenilmiş sayılır.

Papaz Kaçtı Oyunun Kuralları Nelerdir?

1- Herkese eşit sayıda kart dağıtılır.

2- Papaz Kaçtı tek bir papaz ile oynanır. Tek desteyle oynanırsa 3 papaz, çift desteyle oynanırsa 7 papaz, desteden çıkarılır.

3- Elinde papaz olan oyuncu bunu diğer oyunculardan gizlemek zorundadır.

4- Kartlar çiftlenirken renklere değil rakamlara bakılır. Örneğin 2 tane 2 çiftlenebilir ancak iki kupa ya da maça kart çiftlenemez.

5- Diğer oyuncunun elinden Papaz çeken oyuncu bunu diğer oyunculara söylemez .

Papaz Kimde Kaç Kağıtla Oynanır?

Papaz Kaçtı oyununa başlamadan 3 papaz kağıdı çıkarılır. Bu nedenle tek desteyle oynandığı takdirde papaz kimde oyunu 49 kağıtla oynanır. Eğer oyuncu sayısı 5 ya da 6 ise, bu sefer iki deste ile oynanan oyundan toplam 7 papaz çıkarılır.

İki desteyle oynandığı takdirde papaz kimde oyunu 97 kağıtla oynanır.