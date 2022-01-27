Ovulasyon testi (Yumurtlama testi) nedir, nasıl yapılır? Ovulasyon testinde dikkat edilmesi gerekenler

Düzenli adet gören kadınlarda, genellikle kadınların ovulasyon zamanı ile bir sonraki adet başlangıç süresi arasındaki zaman (luteal faz olarak ifade edilen dönem) sabit olarak 14 gündür. Bu dönemde ise ovulasyon testi yapılır. Ovulasyon testi, nedir, nasıl yapılır? İşte ovulasyon testi ile ilgili bilgiler...

OVULASYON TESTİ NEDİR?

Ovulasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin tespiti kadınlar tarafından evde kolaylıkla yapılabilecek idrar kitleriyle kolaylıkla test edilebilir. İdrar testleri ovulasyondan 24-36 saat önce meydana gelen LH (Luteinize Edici Hormon) yükselmesinin tespiti esasına dayanır. Bu amaçla kullanılacak idrar kitleri, belirlenen muhtemel ovulasyon zamanından birkaç gün önce başlanarak her gün aynı saatte yapılmalıdır.

OVULASYON TESTİ NASIL YAPILIR?

Ovulasyon testi için; sabah kalktıktan sonra ilk idrar değil bir sonraki alınacak idrarın kullanılması ve test öncesi yanlış sonuç vermemesi açısından 2 saat süreyle fazla sıvı alınmamış olması önerilmektedir. Markaya göre değişmekle birlikte genellikle test sonucunda iki pembe çizgi çıkması testin pozitif yani LH yükselmesinin olduğunu ve yaklaşık 24-36 saat sonra yumurtlama olacağını gösterir.