Ortaokula geçen çocuklar için ihtiyaç listesi

Daha organize olmanız için alışveriş listesi hazırlayıp alışverişe öyle çıkmanız hem işlerinizi kolaylaştırır hem de gereksiz masrafı önlemiş olursunuz. Biz ilkokuldan ortaokula geçen çocuklarınız için ihtiyaç listesi düzenledik.

İHTİYAÇ LİSTESİ: Kareli harita metod defteri

Cetvel, pergel

Post it

Duvar sakızı

Prit

Elişi kâğıdı ve fon kartonu

Kareli metot defteri

Etiket

Sunum dosyası

Cetvel

Okul Kıyafeti

Ayakkabı

Spor Ayakkabı

Defter

Silgi

Kalemtıraş

Karton

Kraft kağıt

Kalem kutusu

Kurşun Kalem

Renkli kalem

Makas

Okul çantası

Resim çantası

1 adet USB bellek

Defter (2 kareli, 2 çizgili, 1 çizgisiz ders çeşitine göre farklılık gösterebilir)

Resim defteri

Dereceli resim kalemi

Müzik defteri

Atlas Unutmayın ki bu liste okuldan okula farklılık gösterebilir.