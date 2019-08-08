Ortaokula geçen çocuklar için ihtiyaç listesi

Kareli harita metod defteri
Cetvel, pergel
Post it
Duvar sakızı
Prit
Elişi kâğıdı ve fon kartonu
Kareli metot defteri
Etiket
Sunum dosyası
Cetvel
Okul Kıyafeti
Ayakkabı
Spor Ayakkabı
Defter
Silgi
Kalemtıraş
Karton
Kraft kağıt
Kalem kutusu
Kurşun Kalem
Renkli kalem
Makas
Okul çantası
Resim çantası
1 adet USB bellek
Defter (2 kareli, 2 çizgili, 1 çizgisiz ders çeşitine göre farklılık gösterebilir)
Resim defteri
Dereceli resim kalemi
Müzik defteri
Atlas
Unutmayın ki bu liste okuldan okula farklılık gösterebilir.