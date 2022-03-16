Orman Haftası ne zaman 2022? Orman Haftası şiirleri ve etkinlikleri

Bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerin ve sorumluluk projelerinin yapıldığı Orman Haftası tarihleri merak ediliyor. Türkiye'de okullarda da kutlanan Orman Haftası vesilesi ile çocuklara ormanın önemi anlatılır. Peki, Orman Haftası ne zaman? İşte 2022 Orman Haftası tarihleri...

ORMAN HAFTASI NE ZAMAN?

21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanılır. Amacı çocuklara ormanların önemini öğretmektir. Hafta boyunca fidan dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır.

ORMAN HAFTASI ŞİİRLERİ

AĞACIM

Mahallemizde

Senden başka ağaç olsaydı

Seni bu kadar sevmezdim.

Fakat eğer sen

Bizimle beraber

Kaydırak oynamasını bilseydin

Seni daha çok severdim.

Güzel ağacım!

Sen kuruduğun zaman

Biz de inşallah

Başka mahalleye taşınmış oluruz...

Orhan Veli KANIK

AĞAÇ SEVGİSİ

Kucak açarsın herkese

Bu dost, şu düşman demeden

İyilik yaparsın herkese

Bir karşılık beklemeden.

Güzel yurdumun süsüsün

Bulutlara dal uzatan

Kuru, yeşil örtüsüsün

Gölge veren, dal uzatan.

Ne kadar çok çeşidin var,

Elma, armut, meşe, kavak,

Tatsız geçer sensiz bahar,

Sensiz toprak olur kurak...

M. Necati ÖNGAY

AĞAÇ DİYOR Kİ

Ben küçücük bir ağacım,

Yurdumun bir bahçesinde,

Topraklar tüterken görün,

Dallar da çiçeklensin de.

Her şeyimle yararlıyım,

İnsanoğluna dünyada,

Çiçeğim, yaprağım, gölgem

İri dallı zerdalimle.

Kuşlar mutlu şarkısını

Hep dalımda söylerler,

Şen arılar vızır vızır,

Kokuma koşup gelirler.

Sakın sakın dalımızı,

Çocuklar çekip kırmayın.

Çakınızla gövdemizde

Derin yaralar açmayın.

Halim YAĞCIOĞLU

VAR

Ağacı kıskanırım

Yemiş yüklü dalı var;

Bahar olsun, güz olsun,

Ne güzel masalı var.

İmrenirim arıya,

Petek petek balı var;

Konduğu çiçeklerin

Pembesi var, alı var...

Cahit Sıtkı TARANCI