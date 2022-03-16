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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 16.03.2022 - 11:57 | Son Güncelleme:

Orman Haftası ne zaman 2022? Orman Haftası şiirleri ve etkinlikleri

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Orman Haftası ne zaman 2022? Orman Haftası şiirleri ve etkinlikleri

Orman Haftası ve Ağaç Bayramı kapsamında her yıl hafta boyunca fidanlar dikiliyor ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları etkinliklerle anlatılıyor. Peki, Orman Haftası ne zaman 2022? İşte Orman Haftası ile ilgili şiirler...

Bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerin ve sorumluluk projelerinin yapıldığı Orman Haftası tarihleri merak ediliyor. Türkiye'de okullarda da kutlanan Orman Haftası vesilesi ile çocuklara ormanın önemi anlatılır. Peki, Orman Haftası ne zaman? İşte 2022 Orman Haftası tarihleri...

ORMAN HAFTASI NE ZAMAN?

21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanılır. Amacı çocuklara ormanların önemini öğretmektir. Hafta boyunca fidan dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır.

Orman Haftası ne zaman 2022 Orman Haftası şiirleri ve etkinlikleri

ORMAN HAFTASI ŞİİRLERİ

AĞACIM

Mahallemizde
Senden başka ağaç olsaydı
Seni bu kadar sevmezdim.
Fakat eğer sen
Bizimle beraber
Kaydırak oynamasını bilseydin
Seni daha çok severdim.

Güzel ağacım!
Sen kuruduğun zaman
Biz de inşallah
Başka mahalleye taşınmış oluruz...

Orhan Veli KANIK

AĞAÇ SEVGİSİ

Kucak açarsın herkese
Bu dost, şu düşman demeden
İyilik yaparsın herkese
Bir karşılık beklemeden.

Güzel yurdumun süsüsün
Bulutlara dal uzatan
Kuru, yeşil örtüsüsün
Gölge veren, dal uzatan.

Ne kadar çok çeşidin var,
Elma, armut, meşe, kavak,
Tatsız geçer sensiz bahar,
Sensiz toprak olur kurak...

M. Necati ÖNGAY

Orman Haftası ne zaman 2022 Orman Haftası şiirleri ve etkinlikleri

AĞAÇ DİYOR Kİ

Ben küçücük bir ağacım,
Yurdumun bir bahçesinde,
Topraklar tüterken görün,
Dallar da çiçeklensin de.

Her şeyimle yararlıyım,
İnsanoğluna dünyada,
Çiçeğim, yaprağım, gölgem
İri dallı zerdalimle.

Kuşlar mutlu şarkısını
Hep dalımda söylerler,
Şen arılar vızır vızır,
Kokuma koşup gelirler.

Sakın sakın dalımızı,
Çocuklar çekip kırmayın.
Çakınızla gövdemizde
Derin yaralar açmayın.

Halim YAĞCIOĞLU

VAR

Ağacı kıskanırım
Yemiş yüklü dalı var;
Bahar olsun, güz olsun,
Ne güzel masalı var.

İmrenirim arıya,
Petek petek balı var;
Konduğu çiçeklerin
Pembesi var, alı var...

Cahit Sıtkı TARANCI

 

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