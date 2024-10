Ölüm döşeğindeyken son isteği sevdiği kadınla evlenmek oldu... Düğünden sadece 48 saat sonra vefat etti

Haberin Devamı

51 yaşındaki Mike Reynolds ile 38 yaşındaki Lara, sekiz yıldır beraberlerdi. Her zaman evlenmeyi düşünen çift, nasılsa daha çok zamanları olduğunu düşünerek düğünü hep erteledi. Ancak hayatın onlar için kötü bir sürprizi vardı…

Mike, bu yılın ocak ayında nefes darlığı yaşamaya başladı. Nefes darlığının nedenini bulmak için ise uzun bir tıbbi süreç başladı. Doktorlar ilk başta bir göğüs enfeksiyonundan şüphelendi ama Mike ve Lara başka bir sorun olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti.

Birden fazla doktor randevudan sonra bile ellerinde hala net bir cevap yoktu. Hatta bir doktor semptomların anksiyetenin bir sonucu olabileceğini öne sürdü. Gerçek, Mike’ın nefes darlığı yaşamaya başlamasının ardından yaklaşık beş ay sonra ortaya çıktı.

8 Mayıs'ta Mike’a pulmoner fibrozis teşhisi kondu.

Haberin Devamı

Pulmoner fibroz akciğerlerde yara dokusu oluşmasına neden olarak akciğerlerin daha az esnek ve sert olmasına yol açıyor. Bu da hastaların nefes darlığı hissetmesine neden olabiliyor. Hastalığın yaygın belirtileri arasında kuru öksürük, yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı da yer alıyor.

ENFEKSİYON SANIP TABURCU ETTİLER

Lara, “Başlangıçta göğüs enfeksiyonu olduğunu düşündükleri için onu taburcu ettiler. Bir doktor her şeyin kafasında olup olmadığını ve yogayı deneyip denemediğini sordu. Çok duygusal bir dönemdi. Normal şeyler yapmakta zorlanıyordu ama aynı zamanda hala çalışıyordu, hala aktifti ve hala Mike'tı. Ona teşhis konulduğunda dünyamız altüst oldu” dedi.

Mike, doktor randevularına gitmeye ve mevcut tedavileri almaya devam ederken, çift aynı zamanda birlikte geçirdikleri zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiler.

Ağustos ayında sağlığının ciddi şekilde bozulmasının ardından Mike üç hafta boyunca hastanede yattı ve taburcu olduktan sadece bir hafta sonra tekrar hastaneye döndü.

MERDİVENLERDEN BİLE ZORLA İNİP ÇIKIYORDU

“Küçük oksijen tüpleri aldık, biz onlara Hayalet Avcıları tüpleri diyorduk ve hayatımızı değiştirdik” diyen Lara yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Enfeksiyondan kaçınmak için kalabalıkta olmamaya dikkat ettik. Her şeyi yapma şeklimizi değiştirdik. İyi gidiyorduk, mayıs ayında bir yerlere gitmeyi bile planlamıştık hatta pek çok şey yapmayı planlamıştık. Mike artık uçağa binemiyordu ama araba kullanabiliyorduk, o yüzden arabayla gezilere çıktık. Sonra 28 Ağustos geldi… Ambulansı aramak ve onu acilen hastaneye götürmek zorunda kaldım, üç hafta boyunca orada kaldı.

Haberin Devamı

Pazartesi günü taburcu oldu ve bir hafta boyunca evde kaldı. Merdivenlerden zorlukla inip çıkabiliyordu. Bu, onun için çok travmatikti. Onu hastaneye geri götürmeye karar verdik ve sonra daha da kötüleşti.”

ÖLMEDEN ÖNCE SON İSTEĞİ SEVDİĞİ KADINLA EVLENMEK OLDU

Hastanenin din görevlisiyle konuşarak rahatlayan Mike, nihai hedefinden bahsetmeye başladı; Lara ile evlenmek.

Lara sevgilisinin bu istediğini gerçekleştirmek için harekete geçti. Hemen hastanede, en yakın aile üyeleri ve arkadaşlarıyla çevrili samimi bir tören planlamaya başladı.

Lara, evlilik kararlarını şöyle anlattı: “Papazla konuştu ve bu sayede çok rahatladı. Evlenmemiz gerektiğinden ama evlenmediğimizden bahsetti ve papaz bunu gerçekleştirebileceğini söyledi. Mike bunun gerçekleşeceği konusunda kararlıydı. Papaz bunun 24 saat içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Gerçekten de 24 saat içinde gerçekleşecekti.

Haberin Devamı

Düğünümüzü organize etmek için sadece 24 saatim vardı. Bunu yaptım ve 27 Eylül günü öğleden sonra saat 2'de evlendik. Çok güzeldi; üzücüydü. İkimizin de istediği bu değildi ama ailemiz ve arkadaşlarımız oradaydı. Tüm o süslü elbiselere ve yüzlerce insana ihtiyacımız yoktu, bu aşkla ilgiliydi. Bizim düğünümüz saf aşkla ilgiliydi. Her zaman yapmak istediğimiz şeydi. Sadece daha fazla zamanımız olduğunu düşünüyorduk. Zor ve duygusaldı ama o bizim günümüzdü.”

DÜĞÜNDEN SADECE 48 SAAT SONRA VEFAT ETTİ

27 Eylül 2024’te hastane odasında sevdikleri insanlarla çevrili bir şekilde birbirlerine “Evet” diyen Reynolds çiftini bu mutlu anlardan sadece 48 saat sonra ölüm ayırdı. Mike, 29 Eylül’de vefat etti.

Haberin Devamı

Lara şimdi hikayelerini paylaşarak pulmoner fibrozis konusunda farkındalık yaratmayı ve nefes alma sorunları yaşayan herkesi mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmeye teşvik etmeyi umuyor.

Action for Pulmonary Fibrosis'e göre, bu hastalık parmakların ve ayak parmaklarının şişip uçlarının yuvarlaklaşmasına da neden olabiliyor. Buna neyin neden olduğu net değil ancak genellikle 70 ila 75 yaşlarındaki insanları etkiliyor ve 50 yaşın altındaki insanlarda da nadir görülüyor. Çeşitli tedaviler pulmoner fibrozisin kötüleşme hızını azaltmaya yardımcı olabiliyor ancak şu anda akciğerlerdeki yara izini durdurabilecek veya tersine çevirebilecek bir tedavi yok.

KİMSE DURUMIUN CİDDİYETİNİN FARKINDA DEĞİLDİ

Lara düğün gününe dönüp baktığında, “Karısı olduğumu çatılardan haykıramadı, tek istediği buydu” dedi ve ekledi:

Teşhis konulduğu andan öldüğü güne kadar dört buçuk ay geçti ve kimse pulmoner fibrozisin ne olduğunu bilmiyor. Arkadaşları ve ailesi onun iyi olacağını, bunun sadece bir akciğer hastalığı olduğunu düşünüyordu. Ben ve Mike dışında kimsenin bunun aslında ne kadar ciddi olduğunu bildiğini sanmıyorum. Teşhis konulduktan sonra ortalama süre 2-5 yıl ama biz 10 yıldır bu hastalığı yaşayan insanlar olduğunu duymuştuk. Mike'ın 60 yaşına kadar yaşayacağına dair umudu vardı.”

Haberin Devamı

Lara Reynolds, doktorların akciğer fibrozisi hakkında daha fazla şey bilmelerini ve akciğerlerinde hastalığın bir işareti olan çıtırtı sesleri olup olmadığını kontrol etmelerini istediğinin altını çizdi ve şunları söyledi:

“Birkaç ay ileride olabilirdik ve ona farklı ilaçlar verilebilir ya da nakil listesine alınabilirdi. Şu anda bizim yaşadıklarımızı başka bir ailenin yaşamasını istemiyorum. Bu böyle olmamalı. Her şeyi ciddiye alın, vücudunuzu dinleyin ve yardım için bastırmaya devam edin. Mike için sürekli mücadele etmek ve insanların bizi dinlemesini sağlamak zorundaydım. Cevapları aldık ama biraz geç kaldık.”

Daily Mail'in 'I married my husband on his deathbed... 48 hours later I was a widow' başlıklı haberinden derlenmiştir.