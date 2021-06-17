Okul öncesi mevsimler, hayvanlar, geometrik şekiller, karışık online boyama sayfaları ve etkinlikleri

Çocukların sanatsal yönünü ve zeka gelişimini destekleyen okul öncesi boyama etkinlikleri, yaz tatiline girmeye hazırlanan çocuklar ve veliler tarafından sıklıkla takip ediliyor. Eğlenceli ve bir o kadar eğitici bu boyama etkinlikleriyle hem çocuğunuzun yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunabilir hem de eğlenceli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

'İlkbahar' temalı okul öncesi online boyama sayfaları

Çocukların en sevdiği boyama etkinliklerinden olan ‘İlkbahar’ temalı online boyama etkinliği için;

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Hayvanlar temalı okul öncesi online boyama sayfaları

Bu online boyama etkinliğiyle çocuklarınız hem hayvanların özelliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak hem de boyama yeteneklerini geliştireceklerdir.

HAYVANLARIN ÖZELLİKLERİ BOYAMA SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Renkler temalı okul öncesi online boyama sayfaları

Ana renkler ve ara renklerin de yer aldığı online boyama sayfaları istediğiniz kalem ile size ve çocuğunuza eğlenceli zaman geçirmeniz için eşlik edecektir.

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Şekiller temalı okul öncesi online boyama sayfaları

Üçgen, daire, kare, dikdörtgen gibi geometrik şekillerle çocuğunuzun öğrenme yeteneklerini eğlenerek geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Hem eğitici hem öğretici olan bu etkinlik sayfaları için;

GEOMETRİK ŞEKİLLER BOYAMA SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayılar temalı okul öncesi online boyama sayfaları

Sayıların başlangıç aşamasını boyama etkinlikleriyle çocuğunuza kolayca öğretme fırsatı sunan bu etkinlikle mutlaka tanışmalısınız.

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