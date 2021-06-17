Okul öncesi mevsimler, hayvanlar, geometrik şekiller, karışık online boyama sayfaları ve etkinlikleri
Öğrencilerin yaz tatiline girmeye hazırlandığı son günlerde, çocukların okula gitmediği dönemlerde boyama etkinlikleri ile gelişimini desteklemek isteyen ebeveynler araştırmalara şimdiden başladı bile. Bunun için, mevsimler, hayvanlar, geometrik şekiller ve daha fazlasının yer aldığı online boyama sayfalarının yer aldığı kaynakları hazırladık.
Çocukların sanatsal yönünü ve zeka gelişimini destekleyen okul öncesi boyama etkinlikleri, yaz tatiline girmeye hazırlanan çocuklar ve veliler tarafından sıklıkla takip ediliyor. Eğlenceli ve bir o kadar eğitici bu boyama etkinlikleriyle hem çocuğunuzun yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunabilir hem de eğlenceli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.
'İlkbahar' temalı okul öncesi online boyama sayfaları
Çocukların en sevdiği boyama etkinliklerinden olan ‘İlkbahar’ temalı online boyama etkinliği için;
İLKBAHAR BOYAMA SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZ
Hayvanlar temalı okul öncesi online boyama sayfaları
Bu online boyama etkinliğiyle çocuklarınız hem hayvanların özelliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak hem de boyama yeteneklerini geliştireceklerdir.
HAYVANLARIN ÖZELLİKLERİ BOYAMA SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZ
Renkler temalı okul öncesi online boyama sayfaları
Ana renkler ve ara renklerin de yer aldığı online boyama sayfaları istediğiniz kalem ile size ve çocuğunuza eğlenceli zaman geçirmeniz için eşlik edecektir.
RENKLER BOYAMA SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZ
Şekiller temalı okul öncesi online boyama sayfaları
Üçgen, daire, kare, dikdörtgen gibi geometrik şekillerle çocuğunuzun öğrenme yeteneklerini eğlenerek geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Hem eğitici hem öğretici olan bu etkinlik sayfaları için;
GEOMETRİK ŞEKİLLER BOYAMA SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sayılar temalı okul öncesi online boyama sayfaları
Sayıların başlangıç aşamasını boyama etkinlikleriyle çocuğunuza kolayca öğretme fırsatı sunan bu etkinlikle mutlaka tanışmalısınız.