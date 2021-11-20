Oksiput posterior nedir, nasıl düzeltilir? Oksiput posterior belirtileri

Oksiput posterior pozisyonda, bebeğinizin başı aşağıdadır, ancak annenin sırtı yerine ön tarafına bakmaktadır. Bu tarafa bakan bir bebeği doğurmak güvenlidir. Ancak bebeğin pelvisten geçmesi daha zordur. Bebek oksiput posterior pozisyonundaysa, bazen doğum sırasında başı aşağıda kalacak ve vücut annenin sırtına bakacak şekilde dönecektir. Peki, oksiput posterior nedir, nasıl düzeltilir? İşte, oksiput posterior belirtileri...

Oksiput Posterior Nedir?

Baş aşağı, ancak karnınıza bakan bir bebeğin arka pozisyonda olduğu söylenir. Bebeklerin küçük bir yüzdesi doğumda bu pozisyonda kalır. Bebeğiniz arka pozisyondaysa, daha karmaşık bir doğumda olabilirsiniz.

Teknik terim oksiput posterior (OP) pozisyonudur. Bu terim, bebeğinizin kafatasının arkasının (oksipital kemik) pelvisinizin arkasında (veya arkasında) olduğu gerçeğini ifade eder. Bu pozisyonun "yüz yukarı" veya "güneşli taraf yukarı" olarak anıldığını da duyabilirsiniz.

Oksiput Posterior Nasıl Düzeltilir?

Anne, bebeği döndürmeye teşvik etmek için doğum sırasında yürüyebilir, sallanabilir ve farklı doğum pozisyonları deneyebilir. Bebek dönmezse, doğum daha uzun sürebilir. Bazen, sağlayıcı bebeği çıkarmaya yardımcı olmak için forseps veya vakum cihazı kullanabilir. Doğum eylemi sırasında bebek OP pozisyonunda kalırsa, bebeğinizi sezaryen ile dünyaya getirme (C-bölümü) riskiniz daha yüksektir.

Kalıcı oksiput posterior (OP), artan anne ve yenidoğan morbidite oranları ile ilişkilidir. Fizik muayene ile tanısı zordur ancak yatak başı ultrasonografi ile düzelir. Aktif fazda veya doğumun erken ikinci evresinde keşfedilen posterior oksiput genellikle kendiliğinden düzelir. Olmadığında, profilaktik manuel rotasyon, kalıcı oksiput posterior'u ve buna bağlı komplikasyonları azaltabilir.

Oksiput Posterior Belirtileri Nelerdir?

Bebeğinizin hangi pozisyonda olduğunu gösteren birkaç işaret vardır.

Aşağıdaki beş belirti, bebeğinizin oksiput posterior pozisyonda olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir:

Göbek şekli

Oksiput posterior pozisyonunda bebeğin arkası annenin karnının hemen arkasındadır ve karnına yuvarlak, sağlam, normal bir görünüm kazandırır.

Oksiput posterior pozisyonunda, bebeğin sırtı annenin sırtına dönüktür, bu nedenle hamile göbeği tuhaf görünümlü bir şekle sahiptir.

Bebeğin uzuvları, özellikle elleri ve dizleri öndedir ve kadının karnını şekillendirir. Her zamanki hamile yuvarlak şekli yerine düz görünebilir.

Kadının göbek deliği aşağı inebilir ve genel hamile karnı daha yumuşak ve inişli çıkışlı hissedilebilir.

Bebek tekmeleri

oksiput posterior gebeliklerde, bebeğin elleri ve dizleri karnının derisinin hemen altında hareket ettiğinden bebeğin tekmelerini ve hareketlerini daha önde hissedebilir.

Bebeğinizin pozisyonunu hissedin

Bebeğinizin pozisyonunu hissetmek, özellikle bebeğin daha büyük olduğu ve vücut bölümlerinin daha kolay tanımlanabildiği üçüncü trimesterde, herhangi bir hamile kadının yapabileceği bir şeydir.

Bir elinizi karnınızın yanına düz bir şekilde koyun. Ardından diğer elinizle ve parmaklarınızla karın duvarını hissetmeye çalışın.

Bebeğinizin sırtı oldukça sağlam ve sağlam olmalıdır. Çok sayıda çarpma ve boşluk hissediyorsanız, büyük olasılıkla bebeğin ön tarafını hissediyorsunuzdur.

Bebeğin kalp atışı

Doktorunuz bebeğinizin kalp atışlarını dinlediğinde, bebek arka pozisyondaysa, karnınızın hemen her yerinde boğuk bir kalp atışı bulmak daha kolaydır.

Doppler bebeğin vücuduna doğrudan değil amniyotik sıvı yoluyla uygulanacağı için net, yüksek bir kalp atışı bulmak daha zor olacaktır.

Sırt ağrısı

Bebeğin başı arka pozisyonda pelvise girdiğinde ve doğum başladığında, kadının genellikle hissettiği ana semptom sırtındaki ağrıdır. Bu genellikle sırt veya arka doğum olarak bilinir.

Bebekler oksiput posterior pozisyonundayken, kasılmalar ön tarafa, servikse ve vajinaya doğru oksiputa baskı uygular.