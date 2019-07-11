Oje lekesi nasıl çıkar?

Oje lekesinin nasıl çıkarıldığını bildiğiniz takdirde lekelerden kurtulma şansınız artıyor. Halıdan, kıyafetten, koltuktan, mobilyadan veya saçtan oje lekesini çıkarmak için kullanılan yöntemler farklılık gösteriyor. Bu noktada oldukça pratik yöntemlerle çıkarılabilen oje lekesine, doğru teknikle hemen müdahale etmek önem taşıyor.

HALIDAKİ OJE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Halının rengine göre oje lekesini çıkaracağınız metot da değişiyor.

• Halı açık renkliyse;

* Asetonsuz bir oje çıkarıcı lekeyi çıkarabilir.

* Oje lekesini çıkarmak için bir pamuk parçasına oje çıkarıcı damlatın.

* Açık renkli halının üzerine renkli oje çıkarıcı kullanmamaya dikkat edin.

* Oje çıkarıcı döktüğünüz pamuğu, lekenin bulunduğu kısma sürün.

* Pamukta renk değişimi olduğunda temiz bir pamuk kullanımına geçin.

* Temiz pamuk sayesinde lekelerin yayılmasını engelleyerek halıdaki oje lekesini çıkarmış olursunuz.

• Halı koyu renkliyse;

* Aseton kullanabilirsiniz ancak ispirto ya da saç spreyi kullanmak oje lekesini çıkarmaya daha çok yardımcı olur.

* Oje lekesinin üzerine saç spreyi ya da ispirto dökün.

* Islak alanı kâğıt havlu yardımıyla emdirin.

* Oje lekesini tamamen çıkarmak için bu yöntemi uygularken sabırlı olmaya özen gösterin.

* Eğer oje lekesi kurumuş ise lekeyi kazıyın ve sonrasında önerilen aşamaları uygulayın.

KOLTUKTAN OJE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Koltuğa oje dökülmesi ya da bulaşması sonucunda oluşan oje lekesi, sıkça yaşanan bir durum oluyor. Koltuğa dökülen ojenin kolaylıkla temizlenmesi mümkün. Başarıyla uygulan yöntem sayesinde koltuktaki oje lekesi tamamen çıkabiliyor. İşte, ipuçları…

* Koltuğa dökülen ojeyi etrafa bulaştırmadan fazla olan kısmını alın.

* Oje kurumamış ise kalan kısmı nemli bez ile temizleyin.

* Leke kalmış ise aseton yardımıyla lekeyi çıkarmaya çalışın.

* Koltuktaki oje lekesini çıkartmak koltuğun cinsine göre değişiklik gösterecektir. Bazı koltuklar kimyasallarla etkileşime geçtiğinde geri dönüşümü olmayan lekeler meydana gelebilir. Koltuğun görünmeyen bir kısmına deneme yaparak bunu kontrol edebilirsiniz.

Deri koltuktan oje lekesi nasıl çıkar?

Deri koltuktan oje çıkarmak diğer koltuklara kıyasla çok daha kolay oluyor. Deri koltuktan oje çıkarmak için mutlaka oje kuruduktan sonra işlem yapmak gerekiyor. Lekeyi çıkarmak için kazımak ve kazıdıktan sonra deterjanlı su ile silip lekeli bölgeyi durulamak yetiyor.

KIYAFETTEN OJE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Aseton ve pamuk yardımı ile kıyafetteki oje lekesini çıkarmak mümkün. Kumaşın görünmeyen bir yüzeyinde öncelikle bunu test etmek gerekiyor.

* Pamuk, asetonu iyice emdikten sonra işlemi uygulamaya başlayın.

* İşlemi uygularken lekeyi ovmamaya dikkat edin, lekenin üzerine asetonlu pamukla bastırın.

* Oje lekesinin giysinin arka tarafına geçmesi durumunda iki taraf için de aynı işlemi uygulayın.

* Kıyafetteki oje lekesini güzelce arındırdıktan sonra yıkamaya geçin.

Mobilyadaki oje lekesini çıkarmak için aseton kullanılabilir. Eğer aseton yardımıyla mobilyadaki oje lekesi çıkmıyorsa, mineralli krem temizleyiciler ile oje lekesi çıkartmak mümkün.

* Mobilyanın çizilmemesi için mineralli krem temizleyiciyi lekeye bastırmadan uygulayın.

* Tel gibi ürünlerle lekeyi çıkarmaya çalışmayın, bez kullanın.

* Mobilyanın çizilmemesine dikkat edin.

SAÇTAN OJE NASIL ÇIKAR?

Saçınıza oje mi bulaştı? Saçtaki oje kurumadıysa asetonsuz bir oje çıkarıcı yardımıyla oje temizlenebilir. Fakat saçınızdaki oje kuruduysa, ojeli bölgeye saç kremi dökün, elinizle saçınıza masaj yapıp bir süre bekledikten sonra suyla durulayın.

Hürriyet Aile Özel