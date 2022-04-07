Nisan yağmurları ne zaman toplanır, neye iyi gelir? İşte, Nisan yağmuru faydaları

Anadolu'da "şifalı" olarak kabul edilen nisan yağmurlarını biriktirme geleneği yerine getirilmeye devam ediyor. Uzmanlar, nisan yağmurlarıyla birlikte taşınan maddelerin yer yüzüne düştüğünü, bu yağmurların ise içme ve kullanma sırasında bu özellikleri sebebiyle yarar sağladığını, cilde ve saça faydaları olduğunu belirtiyor. Peki, Nisan yağmurları ne zaman toplanır? İşte Nisan yapmurları faydaları hakkında bilgiler...

Nisan yağmurları ne zaman toplanır?

Rumi Takvime göre, Nisan ayının 2. yarısından 13 Mayıs’a kadar yağmur sularının temiz kaplarda toplanarak biriktirilmesi daha sonra kullanılması adet haline gelmiştir.

Nisan yağmuru faydaları nelerdir?

Konya'da bulunan Mevlana dergahında Mevleviler, 'nisan tası' adı verilen kaplara topladıkları nisan yağmurlarını, gelen misafirlere ikram ediyorlar, bu suyun bazı dertlere şifa olacağına inanıyorlardı. Nisan yağmuru biriktirme geleneği azalsa da özellikle Konya'nın kırsal bölgelerinde çeşitli şekillerde yaşatılmaktadır. Nisan yağmurlarının şifalı olduğuna inananlar, yağmur yağarken leğen benzeri geniş ağızlı kapları açık alanlara bırakarak, içine yağmur sularının dolmasını sağlıyor. Bu kaplarda biriken sular, daha sonra bidonlara aktarılarak çeşitli şekillerde kullanılıyor. Saçları uzamayanlar başlarını bu nisan yağmuruyla yıkarken, temiz kaplarda toplanan suları, baharın bolluk ve bereket getirmesi ya da hastalıklardan arınılması düşüncesiyle de içenler oluyor."