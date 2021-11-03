Nişan gelmesi nasıl olur, ne kadar sürer? Hamilelikte nişan gelmesi hakkında merak edilenler

Hamilelerin özellikle son haftalarında merak ettiği konulardan biri olan nişan gelmesi, diğer kanama problemleriyle karıştırılabileceğinden özellikle doğumu yaklaşan anne adayları tarafından araştırılıyor. Gebeliğin son ayında, yani 36. haftadan itibaren düzensiz kasılmalar başlar. Bazen bu kasılmalar doğum eylemiyle karışır ve yanlış alarmla hastaneye başvurmaya neden olabilir. Peki, nişan gelmesi nasıl olur, ne kadar sürer?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Ebru Alper hamilelikte nişan gelmesi hakkında merak edilenleri anlattı.

Hamilelikte nişan gelmesi nasıl olur?

Doğum eylemi başlamadan önce bazen rahim ağzındaki mukus tıkacı hafif vaginal kanamayla gelebilir. Halk arasında “nişan gelmesi” olarak bilinen bu durum, doğumun birkaç gün içinde başlayacağının habercisidir. Aslında rahim ağzının yumuşaması ve gevşemesiyle içindeki mukus tıkacının düşmesi nedeniyle olur. Rahim ağzında doğum için bir hazırlık olduğunun göstergesidir.

Hamilelikte nişan gelmesi ne kadar sürer?

Hamileliğin son haftalarında mukus tıkacının gelmesi hemen hastaneye gitmenizi gerektirmese de, doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekebilir. Yine kasılmaları beklemek yerinde olacaktır. Nişan gelmesini takip eden ilk 72 saat içinde doğum eylemi genellikle kendiliğinden başlar.