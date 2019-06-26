Nar ekşisi, nar suyunun süzülüp uzun saatler kaynatılması ile hazırlanan bir sostur. Tadını pek sevsek de yapışkan dokusu ile bulaşmasından pek haz etmeyiz. Nar ekşisi lekesi nasıl çıkarılır?

NAR EKŞİSİ LEKESİNİ LİMON KOLONYASI İLE ÇIKARMA

Nar ekşisi döküldüğü an elinizin altında limon kolonyası varsa bol miktarda lekeli bölgenin üzerine dökün. Beklerken hafifçe ovar gibi silin. Birkaç dakika limon kolonyasını nar ekşisi lekesi üzerinde bekletip kıyafeti makineye atın ve yıkayın.

ASPİRİN İLE NAR EKŞİSİ LEKESİ ÇIKARMA YÖNTEMİ

Aspirin kan sulandırıcı özelliğinin yanı sıra pek çok temizlik yönteminde de kullanılıyor. Nar ekşisi lekesinin üzerine ılık suda erittiğiniz aspirini döküp sert hareketlerle lekeyi silerseniz muhtemelen çıkacaktır.

[fotogaleri=2455,2589]

HALIDAN NAR EKŞİSİ NASIL ÇIKAR?

Nar ekşisi her zaman kıyafetlerimize bulaşmıyor. Sofrada salataya dökerken şişenin kenarında kalan nar ekşisi mutfağa geri dönüşte halıya damlayabiliyor. Halıdan nar ekşisi çıkaran yöntemde oda parfümü kullanılıyor. Kurumuş nar ekşisi lekesi üzerine bolca oda parfümü sıkın. Bir süre bekleyin ve ardından sıcak su dökün. 3-4 dakika beklettikten sonra halıdaki lekeyi çıkana kadar ve iyice durulanana kadar silin.

Sizin nar ekşisi çıkarma yönteminiz ne?

Yorumlarınızı bekliyoruz.

Hürriyet Aile Özel