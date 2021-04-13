Muzipo Kids’ten çocuklar için online masal festivali

Çocukların hayal gücünü genişletmek, yaratıcılıklarını artırmak, dil gelişimi ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için 22 – 28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Muzipo Kids Masal Festivali’nde çocuklar; masal anlatımı, hikaye yazarlığı, ritim ve müzik alanlarında uzman isimlerle bir araya geldi.

“Pijamalar Giyilsin Festival Başlasın” sloganıyla hayata geçirilen festivalde, Gönül Yeprem, Nazlı Çevik Azazi, Özge Lokmanhekim, Evrim Ölçer, Sema Yaylı, Utku Haser ve Emine Özcan ile çocuklar her akşam birbirinden farklı masal ve etkinlikle unutulmaz bir hafta geçirdi.

Çocukların mutluluğunun yanı sıra ebeveynlerden gelen olumlu tepkilerle festival tüm katılımcılardan tam not aldı.

Proje hakkında bilgi veren Muzipo Kids Genel Müdürü Semih Dadaş, “Odağımıza çocuğu alarak, çocuklarımızı mutlu edecek ve gelişimlerini destekleyecek yeni fikirler geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hepimiz için evrensel bir alan olan masalları farklı bir şekilde ele alıp, alanında uzman isimlerle ve çeşitli etkinliklerde süsledik. Böylece çocuklarımız sadece masal dinlemekle kalmayıp, ritim becerilerini geliştirdiler, origami yapmayı öğrenip küçük kas gruplarını çalıştırdılar, masalları yeniden yazarak hayal güçlerini geliştirdiler. Sessizce dinlemeyi, uyumadan önce neler yapılması gerektiğini öğrendiler. Masal Festivalinde de olduğu gibi tüm çocuklarımız ve ebeveynlerimiz için hizmet modelimizde bazı farklılıklar yaparak yeni servis modelleri geliştiriyoruz. Biz Muzipo Kids ailesi olarak çocuklarımız için sürekli üretmeye devam edeceğiz. Katılım gösteren tüm eğitmenlerimize de buradan bir kere daha sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim.” dedi.