Meta CEO'su Zuckerberg eşinin heykelini diktirdi! Ünlü çift terapistine göre bu masum bir hareket olmayabilir… Peki neden?

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medyanın tabiriyle "hanımcı" bir insan olarak biliniyor. Üniversite aşkı Priscilla Chan ile 12 yıldır evli olan Zuckerberg, sık sık eşine yaptığı jestlerle gündeme geliyor.

Zuckerberg son olarak geçen hafta eşinin 2 metrelik bir heykelini yaptırdı. Instagram paylaşımında "Romalıların eşlerinin heykelini yaptırma geleneğini geri getiriyoruz" diyen Zuckerberg, New York'ta yaşayan sanatçı Daniel Arsham'a da teşekkür etti.

Fotoğrafta turkuaz ve gümüş renklerin kullanıldığı heykelin heybeti dikkat çekiyor. Chan de elinde turkuaz rengi kupası, üzerinde pijamaları ve sabahlığıyla heykelinin yanında poz veriyor.

BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL…

Çiftin evlilik yıldönümü mayıs ayında, Chan'in doğum günü ise şubatta. Dolayısıyla Zuckerberg'ün hediyesinin özel bir gün vesilesiyle olması ihtimali oldukça zayıf.

Zuckerberg'ün paylaşımının ardından, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları bunun tatlı bir jest olduğunu belirtirken bazıları hediyeyi rahatsız edici ve utanç verici buldu.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan ve çift terapisi konusunda uzman olan klinik psikolog Isabelle Morley ise Business Insider'a yaptığı açıklamada, eşe böylesine pahalı ve görkemli bir hediye vermenin, bir sorunun işareti olabileceğini söyledi. Peki neden?

HER ZAMAN "AMACI NEYDİ" DİYE SORUN

Öncelikle şunu söylemek gerek: Söz konusu pahalı hediyeler olduğunda bağlam çok önemli. Bir başka deyişle, aşırı zenginlerin birbirlerine böyle pahalı hediyeler vermelerini farklı bir bağlamda değerlendirmek gerekiyor.

Arsham'ın eserleri internetteki pazar yerlerinde 20.000 dolar civarında alıcı buluyor. Forbes Milyarderler Listesi'ne göre, Zuckerberg'ün net serveti de 185 milyar doların üstünde. Yani "Bu zenginliğe bu hediye normal" diye düşünmek mümkün.

Ne var ki Morley, hediyeyi veren kişinin servetinden bağımsız olarak her zaman "Bu hediyenin amacı neydi?" diye sorma tavsiyesinde bulundu.

Morley, "Daha mütevazı bir geçmişe sahip olan ve mali istikrara ulaşmak için çok çalışmış olan kişiler söz konusuysa pahalı bir hediye, bir karşılık beklentisi olmaksızın bu ilerlemeyi ortaya koymanın bir yolu olabilir. Bu şekilde uğruna çabaladıkları ve inşa ettikleri şeyi onurlandırıyor, sevdikleri kişiye gösterdikleri özeni sergiliyorlar" dedi.

KÖTÜ BİR DAVRANIŞI TAMİR ETMEYE Mİ ÇALIŞIYOR?

Bununla birlikte Morley, pahalı hediyelerin bazen hediyeyi alan kişiyi manipüle etme ya da o kişiden belli bir tepki alma amacı taşıyabildiğini vurguladı ve ekledi: "Bazı kişiler bu hediyeleri kötü bir davranışın ya da bir istismarın ardından tamir amaçlı kullanabiliyor. Bu heykelin amacının bu olduğunu söylemiyorum ama bu konuda her zaman bilinçli olmak gerek."

Morley, partnerinden çok büyük bir hediye alan kişilerin, "Bu bir yıldönümü hediyesi mi? Nasıl tepki vermem gerektiğine dair bir beklentisi mi var?" sorularını sorması gerektiğini de ifade ederek, "Bunun 'Kötü bir şey yaptım ve sana parlak bir şey vererek telafi edip unutmanı sağlayacağım' hediyesi olup olmadığını mutlaka sorgulayın" dedi.

Morley, Zuckerberg'ün hediyesini de değerlendirerek, "Burada en büyük olumsuzluk hediyenin siparişini verip kim bilir ne kadar para ödedikten sonra belli bir tepki ya da yanıt beklemesi olur" diye konuştu.

PAYLAŞIM YAPMAK DA ŞÜPHELİ BİR HAREKET

Böylesine pahalı bir hediyeyi sosyal medyada paylaşmanın da bir diğer uyarı işareti olabileceğini söyleyen Morley, "Bazı kişiler ilişkide oldukları kişilerle ilgili paylaşım yapıp eşlerini sosyal medya üzerinden övme konusunda aceleci olabiliyor" dedi.

Zuckerberg'ün heykelin fotoğrafını 14,5 milyon takipçili Instagram hesabı üzerinden paylaştığını hatırlatan Morley, bu hareketin sebebini şu sözlerle sorguladı:

"Amaç gerçekten eşine ve eşinin hayatındaki yerine duyduğu derin sevgiyi ve minnettarlığı göstermek miydi yoksa başkaları karşısında kendini iyi gösterip eşinden beklediği türde sevgi dolu bir yanıt almak mıydı?"

ARAŞTIRMALAR GÖRÜNENE ALDANMAMAK GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR

Sevgilerini sosyal medya platformları üzerinden herkese gösterme ihtiyacı hisseden çiftlerin özellikle dikkatini çektiğini belirten Morley, bu tür gösterilerin çiftlerin gerçek hayatta daha az mutlu olduğuna işaret ettiğini bildiren araştırmalar olduğunun altını çizdi.

Morley, "Bu dev gibi heykel Mark gerçekten dev gibi bir heykel istediği için mi yapıldı? Yoksa Priscilla 'Ben sanatı çok severim. Keşke şöyle Roma mimarisinden esinlenmiş dev gibi bir heykelim olsaydı' dediği için mi?" ifadelerini kullandı.

"TATLI BİR HEDİYE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSA ÖYLEDİR"

Morley, hediyenin tatlı mı yoksa rahatsız edici mi olduğu noktasında ise sadece Chan'in fikrinin önemli olduğunu vurguladı.

Şimdilik Chan heykelini beğenmiş gibi görünüyor. Zuckerberg'ün paylaşımına yorum yapan Chan, "Benden ne kadar çok olursa o kadar iyi mi diyorsun?" deyip kırmızı bir kalp bıraktı. Zuckerberg de eşine, "Daima" deyip yine kırmızı bir kalple yanıt verdi.

Morley, "Priscilla bunun tatlı bir hediye olduğunu düşünüyorsa bu tatlı bir hediyedir" diye konuştu.

Business Insider'ın "Mark Zuckerberg got his wife a 7-foot statue of herself. A couples therapist said such a lavish gift might be a red flag." başlıklı haberinden derlenmiştir.