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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Maya isminin anlamı nedir? Maya ne demek

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Maya isminin anlamı nedir? Maya ne demek
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Ebeveynler tarafından son zamanlarda en ilgi çeken isimler arasında Maya geliyor. Özellikle televizyonda ve basında sıkça duyulan bu isim nedeni ile anne babalar bu ad hakkında araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Maya isminin anlamı nedir? Maya ne demek? İşte bu farklı isim hakkında bilinmesi gerekenler.

Maya Farsça kökenli bir isimdir. Her ne kadar eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yer alan isim olsa bile, yeni yeni tanınmaya başlamış bir addır. Birçok değişik anlamı bulunduğunu dile getirmek mümkün. Genel olarak anlamı, ‘Asıl, öz, yaratılış ve kendi’ biçiminde ifade edilmektedir.

 Maya İsminin Anlamı

 Kökeni Farsça üzerinden gelen Maya ismi kız çocukları için kullanılan güzel bir ad olarak öne çıkıyor. Bu isim özellikle birçok değişik anlamı ile beraber son dönemlerde ilgi gören güzel isimlerden biridir.

 - Asıl ve öz, kendi veya yaratılış,

 - Bilgi,

 - İktidar ve güç,

 - Dişi deve,

 - Para ve mal,

 - Uzun hava ya da türkü,

 Hem Farsça üzerinden hem Türkçe anlamı ile beraber en beğeni toplayan isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Daha çok kız çocukları için değerlendirilen bu güzel isim, ayrıca tarihsel açıdan da önemli bir yere sahiptir. Özellikle antik döneme uzanan Maya İmparatorluğu’nu anlatmaktadır.

 Bu güzel ve özel ismi kız çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz. Hem etkileyici ve hoş anlamları hem de telaffuzu üzerinden uyumlu şekilde kullanabilir ya da alternatif olarak listeye ekleyebilirsiniz.

 

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