Mastit nedir, neden olur? Mastit belirtileri ve evde tedavi yöntemleri

Emzirme döneminde hem fiziksel hem de ruhsal hassasiyet gösteren annelerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri de mastittir. Süt kanallarının iltihabı nedeniyle ağrıya neden olan mastit tedavi edilmediğinde günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkiler. Peki mastit evde nasıl tedavi edilir, neden olur? Mastit hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Mastit nedir?

Mastit, süt verme dönemindeki kadınların memesinde oluşan enfeksiyona denir. Genellikle doğumdan sonra görülen bu durum tek taraflı olarak memenin kızarmasına, ısınmasına ve şişmesine yol açabilir. Emzirme, meme ağrısına sebep olur ve tam olarak memedeki süt boşalmaz. Bununla birlikte koltuk altı bezlerinde şişme, halsizlik ve yüksek ateş görülebilir.

Mastit ne zaman olur?

Çoğunlukla doğumu takiben birkaç haftanın içinde görülmekle beraber emzirmenin herhangi bir döneminde de görülebilir. Eğer mastit erkenden uygun şekilde tedavi edilmezse, memede apse oluşabilir ve bu durum cerrahi bir müdahale gerektirebilir.

Mastit neden olur?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İnci Karalar, mastit nedenlerini ve belirtilerini şu şekilde açıklıyor;

Emzirme sonrasında süt kanallarından birinin tıkanması nedeniyle meme içinde süt birikmiş olarak kalırsa biriken süt, enfeksiyona yol açabilir.

Bakteri; bebeğin ağzından, annenin meme cilt yüzeyinden veya meme başındaki bir çatlaktan süt kanallarından birinin içine girebilir.

Mastitin en önemli nedenlerinden biri kötü emzirme tekniğidir.

Bu duruma neden olabilecek diğer faktörler ise şu şekilde sıralanabilir; Meme başında çatlak bulunması, emzirme sırasında tek bir pozisyonun kullanılması, aşırı yorgunluk ve stres, kötü beslenme ve sıkı iç çamaşırı giymek.

Mastit belirtileri nelerdir?

Erken dönemde görülen belirtileri; ağrı, kızarıklık, bölgesel sıcaklık artışı, sertliktir.

İleri dönemde ise Vücut ateşinin yükselmesi, aşırı yorgunluk gibi belirtiler görülebilir. Bu tür belirtiler görüldüğünde derhal doktora başvurmalıdır.

Mastit evde tedavi yöntemleri

Emzirmeden önce memeye masaj yapılması ve ılık ıslak kompresler uygulanması süt kanallarının açılmasına yardım edecektir. Meme enfeksiyonunun gerilemesi için memede süt birikmemesi çok önemlidir. Bunun için eğer mastitli memeden gelen sütün rengi çok bulanıksa, sütün rengi normale gelene kadar pompa aracılığıyla boşaltılması, emzirilmemesi ve sütün birikmesinin önlenmesi önerilir.

Ayrıca diğer memenin de emzirilmesi veya boşaltılması unutulmamalıdır. Memedeki çatlaklar ve yaralar enfeksiyon ihtimalini artırır. Bu tür yaraların uygun ilaçlarla tedavi edilmesi gerekir.