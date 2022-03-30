Manda yoğurdu neye iyi gelir, nasıl yapılır? İşte, mucizevi manda yoğurdu faydaları

Manda yoğurdu besin değerleri açısından zengin bir gıda olarak tüketilmesi önerilir. Ancak laktoz oranı düşük olması sebebiyle laktoz intoleransı olanlara pek önerilmez. İçerdiği B12 vitamini, kalsiyum ve protein sayesinde vücuda enerji verir. Kişiyi gün boyu canlı ve zinde hissettirir. İşte manda yoğurdu faydaları hakkında daha fazla bilgiler ve yapımı...

Manda yoğurdu faydaları nelerdir?

İçerdiği protein sayesinde kırmızı et tüketemeyenler için iyi bir alternatiftir. Probiyotik ve kalsiyum açısından zengin olan manda yoğurdunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte onlardan bazıları...

Protein ve kalsiyum açısından zengin

Laktoz oranı diğer yoğurt türlerine göre daha düşüktür

Besleyici ve doyurucudur

Doğal antibiyotik

Vücuda enerji verir

Sindirim sistemini düzenler

Kanser hastalıkları riskini düşürür

Kalp sağlığını korur

Göz sağlığına faydalıdır

Manda yoğurdu besin değeri

İyileştirici etkileri ile bilinen manda yoğurdu iyi bir protein ve kalsiyum deposudur. Manda yoğurdunun besin değerinin %60'ı kalsiyum, %40'ı proteindir. Manda sütü, inek sütünden iki kat daha fazla protein içerir.

Bu nedenle içerdiği protein miktarına bakıldığında kırmızı et tüketemeyenler için manda yoğurdunun iyi bir alternatif olabileceğini söylemek mümkün.

Manda yoğurdu nasıl yapılır?