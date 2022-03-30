Manda yoğurdu neye iyi gelir, nasıl yapılır? İşte, mucizevi manda yoğurdu faydaları
Doğal antibiyotik olarak da bilinen manda yoğurdu içerdiği vitamin, mineral ve bileşenler sayesinde “süper gıda” kategorisine girmeyi hak ediyor. Manda yoğurdu hem çocuklar hem de yetişkinler için besleyici ve doyurucu bir besindir. Peki, manda yoğurdu hangi hastalıklara iyi gelir, faydaları nelerdir? İşte manda yoğurdu yapımı ile ilgili detaylar...
Manda yoğurdu besin değerleri açısından zengin bir gıda olarak tüketilmesi önerilir. Ancak laktoz oranı düşük olması sebebiyle laktoz intoleransı olanlara pek önerilmez. İçerdiği B12 vitamini, kalsiyum ve protein sayesinde vücuda enerji verir. Kişiyi gün boyu canlı ve zinde hissettirir. İşte manda yoğurdu faydaları hakkında daha fazla bilgiler ve yapımı...
Manda yoğurdu faydaları nelerdir?
İçerdiği protein sayesinde kırmızı et tüketemeyenler için iyi bir alternatiftir. Probiyotik ve kalsiyum açısından zengin olan manda yoğurdunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte onlardan bazıları...
- Protein ve kalsiyum açısından zengin
- Laktoz oranı diğer yoğurt türlerine göre daha düşüktür
- Besleyici ve doyurucudur
- Doğal antibiyotik
- Vücuda enerji verir
- Sindirim sistemini düzenler
- Kanser hastalıkları riskini düşürür
- Kalp sağlığını korur
- Göz sağlığına faydalıdır
İyileştirici etkileri ile bilinen manda yoğurdu iyi bir protein ve kalsiyum deposudur. Manda yoğurdunun besin değerinin %60'ı kalsiyum, %40'ı proteindir. Manda sütü, inek sütünden iki kat daha fazla protein içerir.
Bu nedenle içerdiği protein miktarına bakıldığında kırmızı et tüketemeyenler için manda yoğurdunun iyi bir alternatif olabileceğini söylemek mümkün.
- Manda yoğurdu yapmak için önce uygun bir tencereye 1 litre manda sütünü dökün.
- Sütü bir kevgir ile sürekli karıştırarak kısık ateşte kaynatın.
- Kaynayan sütü 5 dakika daha kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Bu aşamada tenceredeki süt bir parmak azalacaktır.
- Ardından ocağı kapatın ve sütü soğumaya bırakın. Isınan sütün içine önceden yapılmış manda yoğurdundan bir tatlı kaşığı ekleyin. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp oda sıcaklığında 4-6 saat bekletin. 4 saat sonra yoğurdunuzu kontrol edin.
- İstediğiniz kıvamda ise yoğurdu buzdolabına koyun.
- Hazırladığınız yoğurdu ertesi gün tüketmeye başlayabilirsiniz.