Lyme hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Lyme hastalığı nedir?

Lyme, enfekte kenelerin ısırması sonucunda vücuda taşınan Borrelia burdorferi bakterisi sebebiyle ortaya çıkar. İlk önce kenenin ısırdığı bölgede oluşan kızarıklıklarla ilk sinyali veren hastalık sonrasında çok daha şiddetli belirtilerle kendini belli eder.

Lyme hastalığı bulaşıcı mıdır?

Lyme hastalığın kişiden kişiye bulaşma riski yoktur. Çünkü ilgili bakteriyi keneler taşır ve herhangi bir temas halinde başka bir kişiye geçme gibi bir riski yoktur. Kenenin kişinin vücuduna yerleşmesinden belli bir süre sonra hastalık vücuda yayılmaya başlar. Erken fark edilip müdahale edilirse hastalık kişiye bulaşmadan engellenebilir.

Lyme hastalığını belirtileri nelerdir?

Lyme hastalığının en büyük handikapı çok zor teşhis edilmesidir. Çünkü hastalığın belirtileri, daha birçok hastalığın belirtisiyle benzerlik gösterir. Bu sebeple büyük taklitçi ismini alan Lyme hastalığı genel olarak deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda şikayetlere yol açar.

Bu noktada en tipik belirtileri şu şekilde özetlenebilir:

Yorgunluk,

Titreme,

Baş ağrısı,

Eklemlerde şişlik,

Sıvı birikmesi,

Hareket ederken zorlanmadır.

Eğer bu şikayetlere karşın doktora gidilmez ve müdahale edilmez ise kişide daha şiddetli belirtiler gözlemlenebilir. Bu belirtiler ise;

Yüzde kas kaybı,

Şiddetli baş ağrısı,

Ense sertliği,

Büyük eklemlerde şişlik,

Kalpte çarpıntıdır.

Enfeksiyon sonrası ciddi şikayetler yaşanabilir

Lyme hastalığı söz konusu olduğunda enfeksiyondan aylar sonra kişilerde bazı şikayetler meydana gelir. Özellikle de eklem ile ilgili problemlere yol açan lyme hastalığı, eklem iltihabına neden olabilir.

Diz ve büyük eklemlerde görülen bu durum aynı zamanda kronik merkezi sinir sistemi şikayetlerine ve uyku bozuklukları, hafıza problemleri, kaslarda zayıflama, konuşmada zorluk çekme gibi sorunlara sebebiyet verebilir.

Lyme hastalığı nasıl teşhis edilir?

Hastalığın teşhis edilmesinde hastanın yaşadığı şikayetler çok önemlidir. Doktor hastanın beyanları ve kene maruziyetine bağlı kalarak teşhis konulabilir. Aynı zamanda enfeksiyonun ilk birkaç hafta sonrasında antikor gelişmesinin başlamasıyla kan testleri uygulanabilir. İlk zamanlarda uygulanması doğru sonucu vermeyebilir çünkü ilk evrede antikor gelişmez ve testin sonucu negatif çıkabilir.

Lyme hastalığı nasıl tedavi edilir?

Hastalığın tedavisi hastalığın evresine göre değişiklik gösterir. Eğer hastalık ilk evrede ise antibiyotik tedavisi uygulanır. Ancak ileri evrelerde hastalığın etki alanı daha fazla olduğundan farklı antibiyotikler ve Nonsteroidik Anti-Enflamatuar ilaçlar kullanılır. Hastalığın 3.evresinde ise artan kalp ve eklem şikayetlerini önlemek için antibiyotik ve diğer tedavi yöntemleri tercih edilir.