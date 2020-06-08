Ldh nedir? Ldh değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

LDH bedenin enerji üretiminde destek olan bir enzimdir. Laktat Dehidrogenaz enzimi birçok uzuvda bulunur. LDH böbrekler, pankreas, karaciğer, kalp, beyin, kan hücreleri ve iskelet kaslarında vardır. LDH, kalp ve karaciğer rahatsızlıklarını tanısında kullanılır. Laktat Dehidregenaz düzeyi yaş ilerledikçe düşer. Olağan LDH düzeyleri de yaş aralıklarına uygun olarak belirlenir.

LDH nedir?

LDH, bedenin neredeyse tüm hücre ve dokularında olan bir emzimdir. Laktat Dehidrogenaz enziminin asıl amacı bedende var olan şekerden enerji sağlamaktır. Akciğer, karaciğer, kalp ve kaslarda yüksek oranda var olan LDH enzimi, birçok rahatsızlığın ve birtakım rahatsızlıklarının soruşturmasında kullanılır. Sayılmış olan uzuv ve dokularda yüksek oranda bulunmasından dolayı bilhassa bu uzuvlarda var olan rahatsızlıkların incelenmesi için klinik uygulamalarda sık sık başvurulan bir testtir.

Laktat Dehidrogenaz enziminde meydana gelen toplam aktivite yüksekliği, bedende meydana gelen doku zedelenmesi ya da hücre yıkımının mevcudatına işaret eder. Bunun nedeni ise meydana gelen yıkım ya da hasarlanma esnasında hücrelerden salınan çokça laktat dehidrogenaz enziminin kana karışmasıdır. Bahsedilen durum sağlıkla hamileliklerde, sert egzersiz sonrası ve birçok rahatsızlığın varlığında meydana gelerek LDH yüksekliğine neden olabilir.

LDH enzim yüksekliği, toplam LDH veya LDH izoenzimleri şeklinde ölçülür. Toplam(total) LDH ölçümü, beş değişik LDH enziminin tamamının test edilmesidir. Laktat dehidrogenaz enzimlerinin değişik molekül çeşitleri olan LDH-1-2-3-4-5 bedenin değişik dokularında yüksek oranda var olduğundan ayrı olarak incelenmesi mühimdir. Farklı LDH enzimleri ve konsantre oldukları bölgeler sıralanmıştır;

- LDH-1: Böbreklerde ve kalpte yüksek oranda bulunur. Değerin yüksek olması, ilgili bölgelerde hücre zararına sebep olan rahatsızlığın varlığıyla ilgili bilgi verir.

- LDH-2: Eritrositlerde yani kırmızı kan hücrelerinde yüksek yoğunlaşma bulunur. Değerin yüksek olması, kan hücrelerinde hasara uğrama ya da yıkım olduğunu gösterir.

- LDH-3: Akciğerlerde yüksek oranda var olan moleküler enzimdir ve akciğer dokularında oluşan sorunun göstergesidir.

- LDH-4: Böbrekler, Beyaz kan hücreleri ve lenf düğümleri olarak da bilinen lökositlerde meydana gelen hasar ya da yıkımın belirtkenidir.

- LDH-5: Kas dokularında ve karaciğerde yüksek oranda bulunur.

LDH değeri kaç olmalıdır?

Kanımızda her zaman belirli bir miktar var olan LDH, biyokimyasal test ile laboratuvar şartlarında, bireyin kolundan alınan kan örneği ile ölçülür. Laktat dehidrogenaz değeri yaş ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Normal LDH değerleri şu şekildedir;

- 0-1 ay arası: 225-600 U/L değerleri normaldir.

- 1-12 ay arası: 100-400 U/L değerleri normaldir.

- 1-3 yaş arası: 100-300 U/L değerleri normaldir.

- 4-18 yaş arası: 100-250 U/L değerleri normaldir.

- Yetişkin Kadınlarda: 90 ile 220 U/L değerleri normaldir.

- Yetişkin Erkeklerde: 90 ile 240 U/L değerleri normaldir.

Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Laktat dehidrogenaz yüksekliği, test için belirlenmiş olan tavsiye değerlerin üzerinde netice alınması manasına gelmektedir. LDH enzim değerlerindeki çok az orandaki yükseklik genelde herhangi bir sağlık sorununa işaret etmez. Bu yükseklik ağır egzersiz veya spor sonrasında meydana gelebileceği gibi soğuk etkisinde kalındığında da oluşabilir. Uygulanan normal LDh testinde, değişik laktat rehidrogenaz izoenzimlerinde bulunan doku ve hücre zararı neticesi olarak da görülebilir. LDH yüksekliğine sebep olan birtakım rahatsızlıklar sıralanmıştır;

- Lenfoma ve testis kanseri vb. kanser türleri,

- Karaiğer rahatsızlıkları,

- Kalp rahatsızlıkları,

- Böbrek rahatsızlıkları,

- Kas embolisi,

- Akciğer embolisi,

- Pankreatit,

- Menenjit,

- Ensefalit,

- Pernisiyoz anemi,

- Hemolitik anemiler,

- Kas zedelenmesi, kemik kırıklıkları,

Yapılan test neticesinde enzim düzeylerinin tavsiye edilen değerlerin altında bulunması, laktat rehidrogenaz düşüklüğü şeklinde tanımlanmaktadır. Enzim düşüklüğü sık görülen bir durum olmamanın yanında bir problemin varlığı olarak kabul edilmez. Ekstrem miktarda C vitamini alımı ve genetik yatkınlık LDH seviyenin düşmesine sebep olabilmektedir. Kramp, kas ağrısı, kas tutulması belirtileridir.