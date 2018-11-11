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Haber GiriÅŸ: 11.11.2018 - 00:01 | Son GÃ¼ncelleme:

Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n faydalarÄ± nelerdir?

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Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n faydalarÄ± nelerdir?
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LavantanÄ±n uÃ§ucu yaÄŸÄ± sakinleÅŸmeye ve uyku dÃ¼zenine yardÄ±mcÄ± oluyor. Fitoterapi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ekrem Sezik, lavanta yaÄŸÄ±nÄ± ve faydalarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Prof. Dr. Ekrem Sezik, son yÄ±llarda artan klinik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuÃ§larÄ±na dayanarak, lavantanÄ±n bilhassa uÃ§ucu yaÄŸÄ±nÄ±n rahat uyku iÃ§in, teskin edici, stres belirtilerini azaltÄ±cÄ±, canlandÄ±rÄ±cÄ± olarak kullanÄ±labileceÄŸini ifade ediyor.

Aktar ve benzeri dÃ¼kkanlarda kalitesi belli olmayan aromaterapi yaÄŸlarÄ± satÄ±lÄ±yor fakat, lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n mutlaka eczanelerden alÄ±nmasÄ± gerekiyor.

Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n faydalarÄ± nelerdir

Lavanta yaÄŸÄ± aromaterapide bilhassa uykusuzluk, huzursuzluk gibi durumlara karÅŸÄ± ÅŸu ÅŸekillerde kullanÄ±lÄ±yor;

  • Bir tÃ¼lbente veya bir bez parÃ§asÄ±na 3-5 damla lavanta yaÄŸÄ± damlatÄ±lÄ±r, yatmadan Ã¶nce 3-4 dakika sÃ¼re ile aralÄ± olarak koklanÄ±r.
  • Pratik bir uygulama: Bir beze 3-5 damla lavanta yaÄŸÄ± koyup yastÄ±ktan 30 santim kadar uzaÄŸa konur.
  • Masaj tatbik edilen aromaterapi uygulamalarÄ±nda da rahatlatÄ±cÄ±, teskin edici formÃ¼llerde Ã§ok kullanÄ±lmaktadÄ±r.

Son yÄ±llarda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda, bebeklerin bulunduÄŸu odaya konan uÃ§ucu yaÄŸÄ±n onlarÄ± sakinleÅŸtirdiÄŸi ÅŸeklinde bazÄ± sonuÃ§lara ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ama bunu tavsiye edebilmek iÃ§in, daha fazla uygulama sonucuna ihtiyacÄ±mÄ±z bulunmaktadÄ±r.

Ã‡iÃ§ekler, Avrupa Ä°laÃ§ Kurumu tarafÄ±ndan geleneksel bitkisel tÄ±bbi Ã¼rÃ¼n olarak kabul edilmiÅŸ. Avrupa Ä°laÃ§ Kurumu, â€˜bitkinlik ve hafif stres belirtilerini hafifletme ve uykuya yardÄ±mcÄ± olmaâ€™ amaÃ§larÄ± iÃ§in deÄŸiÅŸik lavanta Ã§iÃ§eÄŸi preparatlarÄ±nÄ±n bilhassa Ã§aylarÄ±nÄ±n kullanÄ±labileceÄŸini kabul etmiÅŸ.

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Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n faydalarÄ± nelerdir
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UÃ‡UCU YAÄž

Lavanta uÃ§ucu yaÄŸÄ±, bitkinin Ã§iÃ§ek durumlarÄ±ndan veya toprak Ã¼stÃ¼ kÄ±smÄ±ndan elde edilir. UÃ§ucu yaÄŸÄ±n ÅŸifalÄ± etkilerinden eczacÄ±lÄ±kta, gÃ¼zel kokusundan da kozmetik preparatlarda yararlanÄ±lmaktadÄ±r. UÃ§ucu yaÄŸÄ±n yapÄ±sÄ±nda yÃ¼ksek oranda linalol ve linalil asetat adÄ± verilen maddeler bulunmaktadÄ±r.

UÃ‡UCU YAÄžIN KULLANILIÅžI

Avrupa Ä°laÃ§ Kurumu lavanta uÃ§ucu yaÄŸÄ±nÄ±, Ã§iÃ§ekler gibi geleneksel bitkisel tÄ±bbi Ã¼rÃ¼n olarak kabul etmiÅŸ ve â€˜bitkinlik ve hafif stres belirtilerini hafifletme ve uykuya yardÄ±mcÄ± olmakâ€™ iÃ§in kullanÄ±labileceÄŸi tavsiyesini yapmÄ±ÅŸtÄ±r. DiÄŸer kaynaklarda genel huzursuzluk halinde de kullanÄ±labileceÄŸi kabul edilmektedir. Bu amaÃ§lar iÃ§in Ã§ok pratik bir yol tavsiye edelim: Kesme ÅŸeker Ã¼zerine 1- 4 damla uÃ§ucu yaÄŸ damlatÄ±lÄ±r ve ÅŸeker yenir.

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Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n faydalarÄ± nelerdir
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UÃ‡UCU YAÄž NEREDEN ALINACAK?Â 

Aktar vb. dÃ¼kkÃ¢nlardan alÄ±nmamalÄ±dÄ±r. BazÄ±larÄ±nÄ±n lavanta yaÄŸÄ± bile olduÄŸu ÅŸÃ¼pheli, bu unutulmamalÄ±dÄ±r! Eczanelerde kalitesi belli aromaterapi yaÄŸlarÄ± artÄ±k satÄ±lmakta. Yani adres yine eczane ve eczacÄ±lar.

SONUÃ‡

Hem daha Ã¶nceki geleneksel bilgiler hem de son yÄ±llarda artan klinik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuÃ§larÄ±, lavantanÄ±n bilhassa uÃ§ucu yaÄŸÄ±nÄ±n rahat uyku iÃ§in, teskin edici, stres belirtilerini azaltÄ±cÄ±, canlandÄ±rÄ±cÄ± olarak kullanÄ±labileceÄŸini gÃ¶sterdi. Fakat uÃ§ucu yaÄŸlara alerjisi olan kiÅŸiler kullanÄ±mda dikkat etmeli.

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