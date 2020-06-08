Laktat nedir? Laktat değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Laktat pankreas, böbrekler, kalp, karaciğer, iskelet kasları, kan hücreleri ve beyinde bulunan bir enzim türüdür.

Laktat nedir?

İnsanların vücudunda enerji için önemli olan enzim türü laktat enzimidir. Bu değerler kan testlerinde ortaya çıkmaktadır. İnsan vücudunda bir darbe ve yaralanma durumunda kan akar ve laktat oraya hücum etmektedir. Bu durumda laktat değerinde yükselme olur.

Laktat değerlerinin 5 farklı formları bulunur. Bu formların yapılari birbirinden farklıdır ve kolaylıkla ayırt edilebilir. Laktat izoenzimleri LDH-1, LDH-2, LDH-3, LDH-4 ve LDH-5 enzimlerinden oluşur. Bu enzimlerin bulunduğu yerler şunlardır:

- LDH-1: Kalpte ve kırmızı kan hücrelerinde bulunmaktadır.

- LDH-2: Kalp ve kırmızı kan hücrelerinde yüksek seviyede bulunur.

- LDH-3: Lenf dokusu, trombositler, akciğer ve pankreasta bulunur.

- LDH-4: Karaciğer ve iskelet kaslarında bulunur.

- LDH-5: İskelet kası ve karaciğerde bulunmaktadır.

Laktat değeri kaç olmalıdır?

Kanda bulunan laktat değeri belirli bir seviyede olmalıdır. Fakat bu seviyeler yaşa ve cinsiyete göre değişkenlik göstermektedir. Laktat değeri normal seviyeleri şu şekildedir:

- 0 ve 1 aylık bebeklerde normal değer aralığı 225-600 U/L şeklindedir.

- 1 ve 12 aylık bebeklerde normal değer 100-400 U/L şeklindedir.

- 1 ve 3 yaş arası bebeklerde normal değer 100-250 U/L şeklindedir.

- 4 ve 18 yaş arası kişilerde normal değer 100-250 U/L şeklindedir.

- Yetişkin bayanlarda normal değer 90-250 U/L şeklindedir.

- Yetişkin erkeklerde ise normal değer 90-240 U/L şeklindedir.

Laktat yüksekliği nedenleri

Laktat değerleri kan testinde çıkmaktadır. Test sonucunda değerlerin normal değerlerden yüksek çıkması durumuna Laktat yüksekliği var demektir. Laktat değerlerinin yüksek çıkmasının pek çok sebepleri bulunur. Bu sebepler şunlardır:

- Testis ve lenfama kanseri,

- İnme ve SVO hastalıkların bulunması,

- Kişilerde oluşan karaciğer, böbrek ve kalp hastalıkları,

- Akciğer embolisi,

- Pankreatit,

- Menenjit hastalığı,

- İskemi ve pnömoni hastalığı,

- Kemiklerin ve kasların zedelenmesi,

- Tansiyonda düşüklük ve kronik rahatsızlıklar,

- Bazı ilaçlar Laktat değerlerinin yüksek çıkmasının nedenlerindedir.

Laktat düşüklüğü nedenleri

Laktat değerlerinin düşük çıkması tek başına bir sorun teşkil etmez. Ayrıca çok fazla görülen bir durumda değildir. Latat değerlerinin düşük çıkması durumunda hekimler başka testlerde yaparak bir sorunun var olup olmadığını değerlendirebilirler.

Laktat değerleri yapılan kan testleri sonucunda ortaya çıkar. Testin normal değerleri cinsiyet ve yaş grubuna göre değişkenlik gösterir. Laktat değerleri normal seviyesinin altında çıkması durumu laktat düşüklüğü anlamına gelmektedir. Laktat düşüklüğünün birçok sebebi bulunur. Bu sebepler şunlardır:

- Kişilerin C vitaminini çok fazla alması,

- Kişilerde bulunan genetik özellikler,

- Kas tutulmalarının yaşanması,

- Kramp ve kas ağrılarının sürekli ve şiddetli yaşanması laktat değerlerinin düşük çıkmasının nedenlerindendir.

Bu nedenlerden dolayı laktat değerleri düşük çıkmaktadır. Laktat değerlerinin düşük çıkması tek bir sorun teşkil etmez. Yanında yapılan tetkikler ile araştırma yapılır. Fakat laktat değerinin yüksek çıkması bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Bu durum tehlikeli bir durum teşkil eder. Bu nedenle doktorlar gerekli tedavi yöntemini uygularlar. Laktat testi oldukça önemli bir testtir. Bu nedenle belirli zamanlarda mutlaka yapılması gerekir. İhmal edilmemesi gereken bir durumdur.