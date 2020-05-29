Kuzey isminin anlamı nedir? Kuzey ne demek

Türkçe bir kelime olan Kuzey isminin anlamı sözlüklerde bulunmaktadır. Sözlük anlamı kuzey yönü şeklinde açıklanmıştır.

Kuzey İsminin Anlamı

Birçok kaynakta belirtilen Kuzey isminin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de değerlendirilmiştir. Kuzey isminin Türk Dil Kurumuna göre anlamı birkaç farklı şekilde açıklanmıştır. Kuzey isminin sözlük anlamı şu şekildedir:

- Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı.

- Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

- Yıldız.

Kuzey isminin anlamı genel itibari ile yön olarak açıklanmıştır. Bazı kaynaklarda ise güneş görmeyen yer olarak da tanımlanmaktadır. Kuzey isminin eş anlamlısını şimal olarak belirtebiliriz. Eş anlamlı kelimelerden biri genellikle diğerinin Türkçe karşılığıdır. Şimal Arapça bir kelime iken Türkçe karşılığı Kuzey olarak açıklanmaktadır. Kuzey isminin özellikleri ise şu şekildedir:

- Duygusal kişilerdir.

- Kararlar verir iken mantıkları ile hareket etmezler. Duyguları ön plandadır.

- Sezgileri güçlü insanlardır. Bu sebeple doğru kararlar verirler.

- Sevgi dolu kişilerdir.

- Sevmediği işlerde çalışmaktan hoşlanmazlar.

- Duygusal insanlar oldukları işin bu durum iş hayatını da etkilemektedir.