Kürtajdan sonra hamile kalınır mı, kaç ay sonra hamile kalınır?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gökçen Erdoğan kürtajdan sonra hamile kalma ve kalınabilecek süreyle ilgili bilgiler paylaştı.

Kürtajdan sonra hamile kalınır mı?

Bir başka önemli kaygı ise kürtaj olan kişilerin yeniden gebe kalamamalarına yöneliktir. Oysaki kürtaj, gebe kalamama nedeni değildir. Kürtaj bir korunma yöntemi de değildir. Gebe kalıp kalıp sıklıkla kürtaja başvuranlar kendilerini sorunlara hazırlamalıdır. Doktorunuz size bu konunun detaylarını aktaracak ve kürtajı mecbur olmadığınız durumlarda bir gebelikten korunma yöntemi haline getirmenizin olumsuz sonuçlarını anlatacaktır.

Kürtajdan kaç ay sonra, ne zaman hamile kalınır?

Genel olarak kabul edilebilir süre 12 aydır. Döllenebilirlik sağlıklı bir çift için 1 ayda sadece % 25 oranındadır. Bu oran göz önüne alındığında % 85 oranında çift 8-9 ay içerisinde gebe kalabilir. 12 aydan uzun süredir düzenli ve olması gereken sıklıkta ilişkide bulunan bir kadın gebe kalamıyorsa o zaman bir sorun olduğundan şüphelenilmelidir. 35 yaşın üzerindeki veya gebe kalmasına engel teşkil eden bir durumu olduğunu bilen hastaların bu 1 yılı beklemeleri gerekmiyor. Onlar zaman kaybetmemek açısından daha kısa sürede doktorlarına başvurabilirler.