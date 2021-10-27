Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı tarihi 2022
Resmi ve dini bayramlarda tatil takvimleri merak ediliyor. En uzun resmi tatili olan Kurban Bayramı da hazırlıkların yapılması açısından şimdiden araştırma konusu. Peki Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Diyanet açıklaması ile Kurban Bayramı tarihi 2022.
Kurban Bayramı araştırmaları şimdiden hız kazanmaya başladı. Kurban Bayramı ibadetlerini gerçekleştirmenin yanında tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar, 2022 Kurban Bayramı tarihi ne zaman merak ediyorlar. İşte Diyanet bigisiyle Kurban Bayramı tarihi 2022.
Kurban Bayramı 2022 yılında 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek. 12 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın son günü olacak.
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2022
Kurban Bayramı Arife Günü- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı