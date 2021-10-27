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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.10.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı tarihi 2022

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı tarihi 2022

Resmi ve dini bayramlarda tatil takvimleri merak ediliyor. En uzun resmi tatili olan Kurban Bayramı da hazırlıkların yapılması açısından şimdiden araştırma konusu. Peki Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Diyanet açıklaması ile Kurban Bayramı tarihi 2022.

Kurban Bayramı araştırmaları şimdiden hız kazanmaya başladı. Kurban Bayramı ibadetlerini gerçekleştirmenin yanında tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar, 2022 Kurban Bayramı tarihi ne zaman merak ediyorlar. İşte Diyanet bigisiyle Kurban Bayramı tarihi 2022.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı 2022 yılında 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek. 12 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın son günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2022

Kurban Bayramı Arife Günü- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

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