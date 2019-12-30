Kozalaktan çam ağacı nasıl yapılır?

Günlük yaşam becerileri olarak bulaşık makinasını birlikte boşaltmak çorapların eşlerini bulmak gibi faaliyetlerin yanı sıra evlerimizdeki un, yağ, kakao ile de yapılacak birçok keyifli etkinlik. Bu etkinlikler oral tanıma dönemindeki bebeğiniz için de oldukça faydalı.

Yeni yılı kutlamaya sayılı günler kala çocuklarınızla birlikte kozalaktan kendi çam ağacınızı yapmak ister misiniz?

Malzemeler

Bir adet kozalak

Karbonat

Sıvı yağ

Su

Nişasta

Parmak boyasını yapmak için

1 kaşık nişasta

1 kaşık yağ ve beyaz renkli bir gıda boyası

Parmak boyasının hazırlanışı:

Malzemelerin hepsini bir kapta karıştırıp beyaz parmak boyasını elde ettikten sonra kozalağımızı istediğimiz gibi boyayabiliriz.

Üzerine biraz sim de dökerek renklendirebiliriz.

Peki, bu çam ağacını karlar içinde yapmak istersek ihtiyacımız olan 1 su bardağı karbonat 1/ 3 oranında su ve yine 1/3 oranında yağ...

Hepsini karıştırarak güzel bir yapay kar elde edebilirsiniz. Sonrasında ise kozalaktan yaptığımız çam ağacını da evinizde ya da bebeğinizin odasında bir köşe belirleyerek YILBAŞI KÖŞESİ adını verebilirsiniz.

Doğadan daha güzel ve daha iyi oyun duyu gelişim alanı olmadığına inancım sonsuz ama kış aylarında en azından bu tarz faaliyetler ile kaliteli zaman geçirebilirsiniz