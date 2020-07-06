Korkusuz, sağlıklı doğumun anahtarı hipnozla doğum

Dünyada ve Türkiye’ de birçok ünlü isim kişi tarafından tercih edilen hipnozla doğum sürecini Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz anlattı…

Hipnozla doğum nedir?

Özellikle ilk kez anne olacak adaylar, hamile olduklarını ilk öğrendiklerinde heyecan ve mutlulukla birlikte korku ve strese de kapılıyor. Bunun sebebi aslında çevremizden duyduğumuz, doğum yapan kadınların bu süreci korkunç bir şekilde anlatmaları, kız çocuklarının bunları dinleyerek büyümeleri ve dizilerde gördüğümüz abartılı şekilde uyarlanmış bilgilerden kaynaklanıyor. Anne adayları doğum süreciyle ilgili olumsuz düşünceye kapılmasıyla birlikte aslında doğumun sağlıklı ve doğal bir eylem olduğunu da unutuyorlar. Hipnozla doğum ise anne adayına güven duygusunu yerleştirmekle beraber korkusuz, rahat ve eğlenceli bir şekilde doğuma girme sürecine hazırlıyor. Anne adaylarının gevşeme, nefes teknikleri ve bağ kurma telkinleriyle hazırlandığı hipnozla doğum tekniği, huzurlu, sağlıklı bir doğuma da olanak sağlıyor.

Hipnozla doğum anne ve bebeğe ne gibi avantajlar sağlıyor?

The Mongan hipnozla doğum metodunun en büyük avantajı anne ve babaya hatta bebeğe ömür boyu kullanacakları bilgi ve yetenekleri kazandırmasıdır. Bunların en önemlisi ise korku ve stresten nasıl korunacağı ve kurtulacağı becerisidir. Anne bebeğiyle doğru ve sağlıklı bir şekilde derin bağ kurmayı öğreniyor ne kadar kutsal bir süreçte olduğunu hatırlıyor. Korkudan arındığı için rahat, mutlu, huzurlu olduğu için de bedeni endorfin hormonu salgılıyor. Mutluluk hormonu olarak da bilinen bu hormon sayesinde beden doğum sırasında sakin, huzurlu ve mutlu kalmaya devam ediyor. Bu da doğum sürecini üçte bire kadar kısaltıyor. Bu yöntemle doğan bebekler ise ömür boyu sakin, huzurlu ve mutlu oluyorlar. Doğdukları aileye çok hızlı adapte olup ailesiyle bağı da güçlü oluyor.

Nasıl bir teknik uygulanıyor?

Hipnozla doğum başlığı altında 4 tane doğum tekniği vardır. Ancak bunlardan en işlevsel olanı The Mongan Method’ dur. Bu yöntem ile anne ve baba adaylarına 2,5 saat x 5 oturum şeklinde ders verilir. Tüm teknikler öğretilir. Öğrenilen bilgiler ve teknikler hayat boyu size eşlik eder.

Tehlikeleri var mı?

Yöntemi doğru, yetenekli bir uzman tarafından yapılıyorsa hipnozla doğumun hiçbir tehlikesi yoktur. Aksine anne adayları için sağlıklı ve kolay ve huzurlu bir yöntemdir. Başta dünyaca ünlü isimler olmak üzere yeniliklere açık, vizyon sahibi anneler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.