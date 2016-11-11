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Kolay midye tava tarifi

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Kolay midye tava tarifi
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En sevdiğimiz sokak lezzetlerinden biri olan mide tavayı evde kendiniz yapabilirsiniz

MALZEMELER

  • 600 gr midye
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı karbonat

Bulamak için

  • Un

Sos için

  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı dolusu
  • 1 tutam toz kırmızı biber
  • 1 tutam kimyon
  • 1 tutam karabiber
  • 1 büyük diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tepeli tuz
  • 1 şişe sade Beypazarı doğal maden suyu

Kızarmak için

  • Sıvı yağ
  • Çöp şiş

HAZIRLANIŞI

  • Geniş bir kaseye iki bardak su ve karbonatı karıştırın. İçine midyeleri ilave edin. 30 dakika dinlendirin.
  • Dinlenen midyelerin suyunu iyice süzdürün.
  • Midyeleri sık olmayacak şekilde çöp şişlere dizin.
  • Sos için unu, baharatları, tuzu rendelediğiniz sarımsağı ekleyin ve iyice harmanlayın.
  • Üzerine 1 şişe Beypazarı doğal maden suyunu ekleyip çırpma teliyle iyice çırpın.
  • Yayvan bir tabağa un koyun. Şişe dizdiğiniz midyeleri önce una sonra sosa bulayıp kızgın yağda orta ateşte arkalı önlü pişirin, yan kısımlarının da kızarmasına dikkat edin.

Afiyet olsun.

NOT: Çöp şişler kızartacağınız tavaya uzun gelirse arka taraflarından kırarak küçültün.

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