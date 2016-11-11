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Kolay midye tava tarifi
En sevdiğimiz sokak lezzetlerinden biri olan mide tavayı evde kendiniz yapabilirsiniz
MALZEMELER
- 600 gr midye
- 2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı karbonat
Bulamak için
- Un
Sos için
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı dolusu
- 1 tutam toz kırmızı biber
- 1 tutam kimyon
- 1 tutam karabiber
- 1 büyük diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tepeli tuz
- 1 şişe sade Beypazarı doğal maden suyu
Kızarmak için
- Sıvı yağ
- Çöp şiş
HAZIRLANIŞI
- Geniş bir kaseye iki bardak su ve karbonatı karıştırın. İçine midyeleri ilave edin. 30 dakika dinlendirin.
- Dinlenen midyelerin suyunu iyice süzdürün.
- Midyeleri sık olmayacak şekilde çöp şişlere dizin.
- Sos için unu, baharatları, tuzu rendelediğiniz sarımsağı ekleyin ve iyice harmanlayın.
- Üzerine 1 şişe Beypazarı doğal maden suyunu ekleyip çırpma teliyle iyice çırpın.
- Yayvan bir tabağa un koyun. Şişe dizdiğiniz midyeleri önce una sonra sosa bulayıp kızgın yağda orta ateşte arkalı önlü pişirin, yan kısımlarının da kızarmasına dikkat edin.
Afiyet olsun.
NOT: Çöp şişler kızartacağınız tavaya uzun gelirse arka taraflarından kırarak küçültün.
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