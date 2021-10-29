Klan İsimleri 2021 - Oyunlarda En İyi, Şekilli, Kısa Ve Havalı İngilizce İle Türkçe Takım Ekip İsimleri
Günümüz RPG dünyasında pek çok oyuncu klanlar kurarak ekip çalışmasına yönelmektedir. Klan üyeleri arasında güçlü bağlar, oyunun kazanmasına büyük katkıda bulunur. Oyuncular klanlarına havalı, iyi, etkileyici isimler seçmek istemektedir. İşte, en iyi İngilizce ve Türkçe klan isimlerini derledik.
Klan, ortak çıkarları olan bir grup insan olarak tanımlanır.
Klan İsimleri
Karakterler için klan isimleri seçmek, oyun ve ötesinde önemli bir karardır. Bu nedenle, iyi bir klan adının oyuncuları birleştirmesi ve ekibiniz arasında bir güç bağı ve birleşik bir hedef oluşturması şaşırtıcı değildir. Klanları genellikle 'Fortnite' gibi video oyunlarında, 'Dwarsaga" gibi browser oyunlarda ya da 'Dungeons And Dragons' gibi rol yapma oyunlarında bulabilirsiniz. Klan isimlerini seçerken klan üyelerinin karakterlerini ve özelliklerini dikkate almak önemlidir. Bu onu en iyi klan isimlerinden biri yapacaktır.
Oyuncular ayrıca dikkatli olmalı ve seçtikleri klan adlarının klan üyelerinin geçmişine veya yetkilerine uygun olduğundan emin olmalıdır. Genel olarak RPG oyunlarda çeşitli güç tarzlarına sahip birçok ırk ve klan bulunuyor. Herhangi bir oyuncu, ekipleri için havalı ve etkileyici klan isimleri istemektedir. Klan isimleri unisextir ve astroloji ve klanın tarihi dahil olmak üzere birçok faktöre göre verilir. Eşsiz ve ortaçağ klan isimleri kullanmak dikkat çekebilir. İşte oyuncuların seveceği oyunlar için bazı fantezi klan isimlerinin listesi;
En İyi İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri
En iyi klan isimleri dendiğinde akla ilk gelen kelimeler “Kardeşlik”, “Kutsallık” ve “Dostluk üzerinedir. Diğer yandan hayata dair güzel ve eşsiz bir cümleyi klan adı olarak seçebilirsiniz.
Brotherhood: Kardeşlik
Brotherhood of Good: İyilik Kardeşliği
Alamut Bouncers: Alamut Fedaileri
Holy Guardians: Kutsal Koruyucular
Make it Best: En İyisini Yapmak
Legacy of Dragons: Ejderhalar Mirası
Enchanted Forest: Büyülü Orman
Red Blood: Kızıl Kan
Brotherhood of Blood: Kan Kardeşliği
Holy Warriors: Kutsal Savaşçılar
En Şekilli İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri
En şekilli klan isimlerinde amaç, farklılığınızı her anlamda yansıtmaktır. Herhangi bir diziden, filmden ya da tarihten ilham alabilirsiniz.
The Whispering Mist: Fısıldayan Sis
Dragon Hunters: Ejderha Avcıları
Silent Sea: Sessiz Deniz
Raven Brotherhood: Kuzgun Kardeşliği
Horsemen of the Apocalypse: Mahşerin Atlıları
Storm Banner: Fırtına Sancağı
Walking Dead: Yürüyen Ölüler
Vasiliar Drakons: Ejderhaların Kralı
Mystic Shadows: Müstük Gölgeler
Chaos Makers: Kaos Yaratanlar
En Kısa İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri
Kısa klan isimleri her zaman akılda kalıcıdır. Tek seferde söylenir ve bir ağırlığı vardır. Genel olarak klandaki herkesin ortak özelliğini anlatmaya dayalıdır. Ayrıca “MED” gibi kısaltılmalarda kullanılabilir. Bu kısaltmalar hem merak uyandırır hem de kolayca telaffuz edilir.
Shadows: Gölgeler
Red: Kırmızı
RedHunters: Kızıl avcılar
Masters: Ustalar
Guards: Muhafızlar
Twilight: Alacakaranlık
Chaos: Kaos
Collesium: Kolezyum
Bigbang: Büyük Patlama
Star Wars: Yıldız Savaşları
En Havalı İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri
Havalı bir klan adı arıyorsanız, tek ya da iki kelimeden oluşmasına özen göstermelisiniz. Havalı isimler genelde tek bir kişinin adı gibi görünen ancak tüm klanı kapsayan isimlerdir.
Dragon Breath: Ejder Nefesi
Red Flag: Al Sancak
Red Dawn: Kızıl Şafak
Black Swamp: Kara Batak
Friday the 13th: 13'üncü Cuma
Infinite Order: Sonsuz Düzen
Destiny Hill: Kader Yokuşu
Vagrant Hearts: Serseri Kalpler
Fight Club: Dövüş Klübü
Carpe Diem: Günü Yakala
Listemizde sıraladığımız klan isimlerinin tamamı hem İngilizce hem de Türkçeye uygun şekilde hazırlanmıştır. Bu yazı dizininde görmüş olduğunuz klan isimlerini farklı kelimelerle harmanlayarak, çok daha seçkin isimler yaratabilirsiniz.