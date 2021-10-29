Klan İsimleri 2021 - Oyunlarda En İyi, Şekilli, Kısa Ve Havalı İngilizce İle Türkçe Takım Ekip İsimleri

Klan, ortak çıkarları olan bir grup insan olarak tanımlanır.

Klan İsimleri

Karakterler için klan isimleri seçmek, oyun ve ötesinde önemli bir karardır. Bu nedenle, iyi bir klan adının oyuncuları birleştirmesi ve ekibiniz arasında bir güç bağı ve birleşik bir hedef oluşturması şaşırtıcı değildir. Klanları genellikle 'Fortnite' gibi video oyunlarında, 'Dwarsaga" gibi browser oyunlarda ya da 'Dungeons And Dragons' gibi rol yapma oyunlarında bulabilirsiniz. Klan isimlerini seçerken klan üyelerinin karakterlerini ve özelliklerini dikkate almak önemlidir. Bu onu en iyi klan isimlerinden biri yapacaktır.

Oyuncular ayrıca dikkatli olmalı ve seçtikleri klan adlarının klan üyelerinin geçmişine veya yetkilerine uygun olduğundan emin olmalıdır. Genel olarak RPG oyunlarda çeşitli güç tarzlarına sahip birçok ırk ve klan bulunuyor. Herhangi bir oyuncu, ekipleri için havalı ve etkileyici klan isimleri istemektedir. Klan isimleri unisextir ve astroloji ve klanın tarihi dahil olmak üzere birçok faktöre göre verilir. Eşsiz ve ortaçağ klan isimleri kullanmak dikkat çekebilir. İşte oyuncuların seveceği oyunlar için bazı fantezi klan isimlerinin listesi;

En İyi İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri

En iyi klan isimleri dendiğinde akla ilk gelen kelimeler “Kardeşlik”, “Kutsallık” ve “Dostluk üzerinedir. Diğer yandan hayata dair güzel ve eşsiz bir cümleyi klan adı olarak seçebilirsiniz.

Brotherhood: Kardeşlik

Brotherhood of Good: İyilik Kardeşliği

Alamut Bouncers: Alamut Fedaileri

Holy Guardians: Kutsal Koruyucular

Make it Best: En İyisini Yapmak

Legacy of Dragons: Ejderhalar Mirası

Enchanted Forest: Büyülü Orman

Red Blood: Kızıl Kan

Brotherhood of Blood: Kan Kardeşliği

Holy Warriors: Kutsal Savaşçılar

En Şekilli İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri

En şekilli klan isimlerinde amaç, farklılığınızı her anlamda yansıtmaktır. Herhangi bir diziden, filmden ya da tarihten ilham alabilirsiniz.

The Whispering Mist: Fısıldayan Sis

Dragon Hunters: Ejderha Avcıları

Silent Sea: Sessiz Deniz

Raven Brotherhood: Kuzgun Kardeşliği

Horsemen of the Apocalypse: Mahşerin Atlıları

Storm Banner: Fırtına Sancağı

Walking Dead: Yürüyen Ölüler

Vasiliar Drakons: Ejderhaların Kralı

Mystic Shadows: Müstük Gölgeler

Chaos Makers: Kaos Yaratanlar

En Kısa İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri

Kısa klan isimleri her zaman akılda kalıcıdır. Tek seferde söylenir ve bir ağırlığı vardır. Genel olarak klandaki herkesin ortak özelliğini anlatmaya dayalıdır. Ayrıca “MED” gibi kısaltılmalarda kullanılabilir. Bu kısaltmalar hem merak uyandırır hem de kolayca telaffuz edilir.

Shadows: Gölgeler

Red: Kırmızı

RedHunters: Kızıl avcılar

Masters: Ustalar

Guards: Muhafızlar

Twilight: Alacakaranlık

Chaos: Kaos

Collesium: Kolezyum

Bigbang: Büyük Patlama

Star Wars: Yıldız Savaşları

En Havalı İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri

Havalı bir klan adı arıyorsanız, tek ya da iki kelimeden oluşmasına özen göstermelisiniz. Havalı isimler genelde tek bir kişinin adı gibi görünen ancak tüm klanı kapsayan isimlerdir.

Dragon Breath: Ejder Nefesi

Red Flag: Al Sancak

Red Dawn: Kızıl Şafak

Black Swamp: Kara Batak

Friday the 13th: 13'üncü Cuma

Infinite Order: Sonsuz Düzen

Destiny Hill: Kader Yokuşu

Vagrant Hearts: Serseri Kalpler

Fight Club: Dövüş Klübü

Carpe Diem: Günü Yakala

Listemizde sıraladığımız klan isimlerinin tamamı hem İngilizce hem de Türkçeye uygun şekilde hazırlanmıştır. Bu yazı dizininde görmüş olduğunuz klan isimlerini farklı kelimelerle harmanlayarak, çok daha seçkin isimler yaratabilirsiniz.