MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriKlan İsimleri 2021 - Oyunlarda En İyi, Şekilli, Kısa Ve Havalı İngilizce İle Türkçe Takım Ekip İsimleri
Geriİsimler Sözlüğü Klan İsimleri 2021 - Oyunlarda En İyi, Şekilli, Kısa Ve Havalı İngilizce İle Türkçe Takım Ekip İsimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Klan İsimleri 2021 - Oyunlarda En İyi, Şekilli, Kısa Ve Havalı İngilizce İle Türkçe Takım Ekip İsimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Klan İsimleri 2021 - Oyunlarda En İyi, Şekilli, Kısa Ve Havalı İngilizce İle Türkçe Takım Ekip İsimleri

Günümüz RPG dünyasında pek çok oyuncu klanlar kurarak ekip çalışmasına yönelmektedir. Klan üyeleri arasında güçlü bağlar, oyunun kazanmasına büyük katkıda bulunur. Oyuncular klanlarına havalı, iyi, etkileyici isimler seçmek istemektedir. İşte, en iyi İngilizce ve Türkçe klan isimlerini derledik.

 Klan, ortak çıkarları olan bir grup insan olarak tanımlanır. 

 Klan İsimleri 

 Karakterler için klan isimleri seçmek, oyun ve ötesinde önemli bir karardır. Bu nedenle, iyi bir klan adının oyuncuları birleştirmesi ve ekibiniz arasında bir güç bağı ve birleşik bir hedef oluşturması şaşırtıcı değildir. Klanları genellikle 'Fortnite' gibi video oyunlarında, 'Dwarsaga" gibi browser oyunlarda ya da 'Dungeons And Dragons' gibi rol yapma oyunlarında bulabilirsiniz. Klan isimlerini seçerken klan üyelerinin karakterlerini ve özelliklerini dikkate almak önemlidir. Bu onu en iyi klan isimlerinden biri yapacaktır. 

 Oyuncular ayrıca dikkatli olmalı ve seçtikleri klan adlarının klan üyelerinin geçmişine veya yetkilerine uygun olduğundan emin olmalıdır. Genel olarak RPG oyunlarda çeşitli güç tarzlarına sahip birçok ırk ve klan bulunuyor. Herhangi bir oyuncu, ekipleri için havalı ve etkileyici klan isimleri istemektedir. Klan isimleri unisextir ve astroloji ve klanın tarihi dahil olmak üzere birçok faktöre göre verilir. Eşsiz ve ortaçağ klan isimleri kullanmak dikkat çekebilir. İşte oyuncuların seveceği oyunlar için bazı fantezi klan isimlerinin listesi; 

 En İyi İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri 

 En iyi klan isimleri dendiğinde akla ilk gelen kelimeler “Kardeşlik”, “Kutsallık” ve “Dostluk üzerinedir. Diğer yandan hayata dair güzel ve eşsiz bir cümleyi klan adı olarak seçebilirsiniz. 

 Brotherhood: Kardeşlik

 Brotherhood of Good: İyilik Kardeşliği

 Alamut Bouncers: Alamut Fedaileri

 Holy Guardians: Kutsal Koruyucular

 Make it Best: En İyisini Yapmak

 Legacy of Dragons: Ejderhalar Mirası

 Enchanted Forest: Büyülü Orman

 Red Blood: Kızıl Kan

 Brotherhood of Blood: Kan Kardeşliği

 Holy Warriors: Kutsal Savaşçılar 

 En Şekilli İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri 

 En şekilli klan isimlerinde amaç, farklılığınızı her anlamda yansıtmaktır. Herhangi bir diziden, filmden ya da tarihten ilham alabilirsiniz. 

 The Whispering Mist: Fısıldayan Sis

 Dragon Hunters: Ejderha Avcıları

 Silent Sea: Sessiz Deniz

 Raven Brotherhood: Kuzgun Kardeşliği

 Horsemen of the Apocalypse: Mahşerin Atlıları

 Storm Banner: Fırtına Sancağı

 Walking Dead: Yürüyen Ölüler

 Vasiliar Drakons: Ejderhaların Kralı

 Mystic Shadows: Müstük Gölgeler

 Chaos Makers: Kaos Yaratanlar 

 En Kısa İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri 

 Kısa klan isimleri her zaman akılda kalıcıdır. Tek seferde söylenir ve bir ağırlığı vardır. Genel olarak klandaki herkesin ortak özelliğini anlatmaya dayalıdır. Ayrıca “MED” gibi kısaltılmalarda kullanılabilir. Bu kısaltmalar hem merak uyandırır hem de kolayca telaffuz edilir. 

 Shadows: Gölgeler

 Red: Kırmızı

 RedHunters: Kızıl avcılar

 Masters: Ustalar

 Guards: Muhafızlar

 Twilight: Alacakaranlık

 Chaos: Kaos

 Collesium: Kolezyum

 Bigbang: Büyük Patlama

 Star Wars: Yıldız Savaşları 

 En Havalı İngilizce ve Türkçe Klan İsimleri 

 Havalı bir klan adı arıyorsanız, tek ya da iki kelimeden oluşmasına özen göstermelisiniz. Havalı isimler genelde tek bir kişinin adı gibi görünen ancak tüm klanı kapsayan isimlerdir. 

 Dragon Breath: Ejder Nefesi

 Red Flag: Al Sancak

 Red Dawn: Kızıl Şafak

 Black Swamp: Kara Batak

 Friday the 13th: 13'üncü Cuma

 Infinite Order: Sonsuz Düzen

 Destiny Hill: Kader Yokuşu

 Vagrant Hearts: Serseri Kalpler

 Fight Club: Dövüş Klübü

 Carpe Diem: Günü Yakala 

 Listemizde sıraladığımız klan isimlerinin tamamı hem İngilizce hem de Türkçeye uygun şekilde hazırlanmıştır. Bu yazı dizininde görmüş olduğunuz klan isimlerini farklı kelimelerle harmanlayarak, çok daha seçkin isimler yaratabilirsiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi