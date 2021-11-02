Kızılay haftası ne zaman 2021? Kızılay haftası etkinlikleri devam ediyor!

Okullarda heyecanla kutlanan Kızılay Haftası bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile aynı güne denk gelmesiyle birlikte Kızılay Haftası ne zaman merak konusu oldu. Kızılay Haftası etkinlikleri devam ederken, işte Kızılay Haftası başlangıç ve bitiş tarihi hakkında bilgiler...

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Kızılay Haftası etkinlikleri devam ediyor. Özellikle okullarda bilinçlendirme amaçlı yapılan etkinliklere katılmak isteyenler Kızılay Haftası ne zaman başladı, ne zaman bitiyor araştırmaları yapıyorlar. Peki Kızılay Haftası ne zaman 2021?

KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN 2021?

29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay haftası kutlanmaktadır.



Türk Kızılay'ı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır.

KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Kızılay'ın resmi sayfasında yapılan açıklamada, "Kızılay haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarımıza ilişkin yaptığımız çalışmalara ve ilkelerimize dair gençlerimizi bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir" açıklaması yapılmıştır.

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