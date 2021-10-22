Eskilerden beri kız bebeğin ve erkek bebeğin gebelikte bazı işaretleri olduğu konuşulur. Örneğin erkek bebeklerde anne adaylarının canı tatlı bir şeyler yemek isterken, kız bebeklerde hamilelerin genellikle ekşi tatlar aradığı söylenir. Peki, Bu haberimizde kız bebek belirtileri için anlayabileceğiniz bazı işaretleri paylaşıyoruz. İşte, kız bebek belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır sorularının yanıtları...

Kız bebek belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Bebeğinizin kalp atış hızı dakikada 140 ‘tan fazlaysa,

Karnınız yuvarlaksa ve bebeğinizi genelde karnınızın solunda duruyorsa,

Bulantılarınızdan sonraki rahatlamalarınız gecikiyorsa,

Hamileliğin ilk üç ayında sürekli bulantınız varsa,

Sol göğsünüz sağ göğsünüzden daha büyükse,

En az bir dakika boyunca aynada kendinize bakmanıza rağmen göz bebekleriniz büyümüyorsa,

Deriniz yumuşaksa,

Elinizi göstermeniz sorulduğunda avucunuzun içini gösterirseniz,

Hamile kaldığınız cinsel ilişki sırasında eşinizden daha istekli ve ateşli seviştiyseniz,

Bir diş sarımsak yediğinizde kokusunu alamıyorsanız,

Hamilelik sırasında saçlarınız daha ince ve matsa,

Uyurken sağ tarafınıza yatıyorsanız,

Uyurken yüzünüz yastığınızın aşağısındaysa,

Uyurken yüzünüz yastığınızın aşağısındaysa,

Mayalıların yöntemine göre hamile kaldığınız yaş ve yılın her ikisi de tek ya da çift sayı ise,

Not: Bu içeriğin hiçbir bilimsel değeri yoktur. Bebeğinizin cinsiyetinin belirlenmesinde en güvenilir kaynak kadın doğum uzmanınızdır.