Kısırlık neden olur, nasıl anlaşılır? Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık belirtileri

Hamilelik hazırlığında kadının doğurganlığı olduğu kadar erkeğin de sperm kalitesi bir o kadar önem taşır. Kısırlık, bu adımlardan herhangi biri veya birkaçıyla ilgili bir sorundan kaynaklanabilir.

Bozulmuş doğurganlık, kısırlıkla ilgili bir durumdur ve hamile kalmakta veya hamileliği sonuna kadar taşımakta zorluk çeken kadınları ifade eder. Peki toplumumuzda yaygın olarak görülen bir sorun olan kısırlık neden olur, nasıl anlaşılır? İşte kadınlarda ve erkeklerde kısırlık belirtileri ve sebep olan şeyler...

Kadınlarda kısırlığa ne sebep olur?

Kadın doğurganlığının azaldığı bilinmektedir.

Yaş. Kadının 35 yaş ve üzerinde olduğu yaklaşık her 6 çiftten 1'inde doğurganlık sorunları var. Yaşlanma doğurganlığı azaltır çünkü yaşlı kadınların daha az yumurtası vardır, yumurtalar daha az sağlıklıdır ve kadının doğurganlık sorunlarına neden olabilecek sağlık koşullarına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Yaşlanma ayrıca bir kadının düşük yapma şansını da artırırharici simge ve genetik anormalliği olan bir çocuğa sahip olmak.

Sigara içmek.

Aşırı alkol kullanımı.

Aşırı kilo alımı veya kaybı.

Amenore (olmayan dönemler) ile sonuçlanan aşırı fiziksel veya duygusal stres.

Erkeklerde kısırlığa neden olan şeyler

Varikosel, bir erkeğin testislerindeki damarların büyük olduğu ve aşırı ısınmasına neden olduğu bir durumdur. Isı, spermin sayısını veya şeklini etkileyebilir.

Testislere travma, sperm üretimini etkileyebilir ve daha düşük sperm sayısına neden olabilir.

Ağır alkol kullanımı, sigara, anabolik steroid kullanımı ve yasadışı uyuşturucu kullanımı gibi sağlıksız alışkanlıklar.

Bazı ilaçların ve takviyelerin kullanımı.

Bir veya her iki testisin alınması için belirli kemoterapi, radyasyon veya ameliyat türlerini içeren kanser tedavisi

Diyabet, kistik fibroz, belirli otoimmün bozukluk türleri ve belirli enfeksiyon türleri gibi tıbbi durumlar testis yetmezliğine neden olabilir.

Hormonal bozukluklar.

Genetik bozukluklar.

Kısırlık tedavisi nasıl olur?

Kısırlık ilaç , cerrahi, intrauterin tohumlama veya yardımcı üreme teknolojisi ile tedavi edilebilir .

Çoğu zaman, ilaç ve suni tohumlama yöntemleri aynı anda kullanılır. Doktorlar, aşağıdakilere dayanarak kısırlık için özel tedaviler önermektedir:

Kısırlığa neden olan faktörler.

Kısırlık süresi.

Kadının yaşı.

Her bir tedavi seçeneğinin başarı oranları, riskleri ve faydaları hakkında danışmanlık verildikten sonra çiftin tedavi tercihine sunulur.