Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? İşte kiraz sapı çayının faydaları

Düşük kaloriye sahip olan kiraz, yüksek antioksidan içeriğiyle vücuttaki hücrelere ve dokulara zarar veren serbest radikallere karşı oldukça etkili. Ayrıca iyi bir C vitamini ve postasyum kaynağıdır. Ayrıca içerdiği lif ve antioksidanlarla da kalp sağlığını korur.

Vitamin yönünden zengin olan ve evde kurutularak kolayca hazırlanabilen kiraz sapı idrar yolu enfeksiyonu engeller. Aynı zamanda da kabızlığa iyi gelir.

Kiraz sapı çayı da ödem atmak amacıyla tüketilebilir ve idrar söktürücüdür. Hazımsızlığa ve sindirim problemlerinde de tercih ediliyor.

Regl ağrıları pek çok kişiyi olumsuz etkiler. Kiraz sapı çayı da regl döneminde kasların gevşemesine yardımcı olur.

Kiraz, vücudun biyoritmini düzenleyerek karanlıkta uykuya geçişi destekleyen bir hormon olan melatoninin kaynaklarından biridir. Bu nedenle kiraz sapı çayı da uykuya geçişe yardımcı olur.

Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

Bir demleme için bir avuç kiraz sapı yeterli olabilir. Kiraz saplarını bir litre su ile kısık ateşte 5-10 dakika kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra süzün ve soğuması için bekleyin. Daha sonra buzdolabında muhafaza edin.