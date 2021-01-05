Keten tohumu zayıflatır mı, keten tohumunun faydaları neler?

‘Keten tohumu sağlığa yararlı bileşikler içeren önemli bir bitkisel kaynaktır’ diyen Diyetisyen Büşra Totan zayıflamaya da yardımcı olan keten tohumunun faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.



Keten tohumu genellikle; ‘fonksiyonel gıda’, ‘biyoaktif gıda’ ve ‘endokrin aktif gıda’ olarak gruplandırılır. Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü, kanser önleyici gıdalar arasına aldığı ve üzerinde çalışılmasını öngördüğü 6 bitkisel materyalden birisi olarak keten tohumunu belirlemiştir.

-İltihapları azaltır: Keten tohumu yağının, yağ asitlerinin yaklaşık %55’ini oluşturan omega 3 yağ asitleri oluşturmaktadır. Omega 3 yağ asitleri, antiinflamatuar etki gösterir. Romatizmal hastalıklarda ve kanser tedavisi gören kişilerde vücuttaki iltihaplanmanın azalmasını sağlar. Ayrıca sinir dokularının korunması ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Damar sertliği oluşmasını önler.

-Tokluk hissi verir, kilo vermede etkilidir: Keten tohumu 100 g’da yaklaşık 28 g diyet lifi içerir. Bu sayede tokluk hissini ve kilo verme sürecini hızlandırır, kötü kolesterolü düşürür, kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Ayrıca kronik ve akut kabızlık tedavisinde kullanılır. Safra asit salgılanmasını artırır.

- Menopoz sendromlarının azalmasına yardımcı olur: Her gün 2 yemek kaşığı keten tohumu tüketiminin menopoz döneminde ateş basma rahatsızlığını % 46 azalttığı bulunmuştur. Ancak bu içeriği nedeniyle; prostat, meme kanseri riski olanlarda, hamile ve emzikli bayanlarda kullanılması önerilmemektedir.

-Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır: Keten tohumu içerdiği fenolik asitlerden dolayı; antioksidan, antimikrobiyal ve anti-kanser etki gösterir. Hormonla ilişkili olmayan kanserlerde kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı görülmektedir.

-Antioksidan etki gösterir: Keten tohumu yağı yüksek oranda E vitamini içerir ve bu sayede antioksidan etki göstermektedir.

Keten tohumu tüketirken dikkat!

Sağlık için yararları oldukça fazla olan keten tohumunun herkes için mucize bir besin olmadığını da söylemek gerekir. Önerilen tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir. Uzun süre diyetle alınan yüksek miktarda keten tohumu, oksidatif stresi artırarak kanser riskini de artırabilir.

Keten tohumunda B6 vitamin emilimini engelleyen bir bileşen vardır. Bu yüzden uzun süreli ve yüksek miktarda kullanımı önerilmez. Günlük tüketim 40 gramı aşmamalıdır. 10 yemek kaşığından fazla tüketilmesi toksik etki gösterir. Ayrıca keten tohumunda bulunan fitik asit çinko ve kalsiyum minerallerini bağlayarak yetersizliklere neden olabilir.

Enerji deposu keten tohumlu smoothie

Diyetisyen Ezgi Mumcu; içinde keten tohumunun da olduğu, vücuda enerji veren sağlıklı ve lezzetli bir içecek tarifi verdi:

Bir muzu soyup dilimledikten sonra, bir buçuk su bardağı laktozsuz süt ile birlikte blendera ekleyin. İçerisine bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı keten tohumu, bir tutam toz zencefil ve tarçın ekledikten sonra blenderdan geçirip, içebilirsiniz.