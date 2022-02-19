Kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi? Hamilelikte kasık ağrısı nedenleri

Hamileliğin ilk aylarında belirtileri takip eden anne adayları konuyla ilgili her detayı göz önünde bulundururlar. Mide bulantısı, baş dönmesi hamileliğin bilinen en yaygın belirtileri arasında yer alırken, bazı gebelerde rastlanan kasık ağrısı nedenleri de merak konusu olmaktadır. Peki, kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi, hamilelikte kasık ağrısı neden olur? İşte hamilelikte kasık ağrısı hakkında bilinmesi gerekenler...

Kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi?

Kasık ağrısı acil bir durum olmasa da genellikle hamilelikte görülebilen durumlardandır. Kasık ağrısı tek başına hamilelik belirtisi olmasa da hamileliğin erken dönemlerinde gözlemlenebilir. Sıklıkla hamileliğin 4. ve 5. haftalarında görülen kasık ağrısı embriyonun rahim içine yerleştiğinin göstergesidir.

Hamilelikte kasık ağrısı neden olur?

Yuvarlak bağlar, pelviste uterusa bağlanan ve onu destekleyen sert, fibröz bağ dokusu bantlarıdır. Hamilelik boyunca uterusun büyümesi bu bağların gerilmesine neden olur. Bu esneme aşağıdaki semptomları tetikleyebilir:

Kasıktan kalçalara veya üst bacaklara yayılan ağrı

Kasıkta veya midenin her iki tarafında ağrılar

Midenin bir veya iki tarafında spazm benzeri kas ağrısı

Sadece bir saniye süren keskin, ani, yoğun ağrılı ağrılar

Birçok kadın , yatakta pozisyon değiştirmek veya ayakta durmaktan oturmaya geçmek veya tam tersi gibi ani hareketler sırasında ağrının daha kötü olduğunu fark eder .