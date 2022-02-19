Kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi? Hamilelikte kasık ağrısı nedenleri
Hamilelik belirtileri anne olmaya hazırlanan hemen her kadın tarafından merak konusudur. Bunlardan en çok merak edilenlerinden kasık ağrısı hamilelik sırasında yaygındır ve hamilelik ilerledikçe genellikle daha yoğunlaşabilir. Peki hamilelikte kasık ağrısı normal mi, kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi? İşte hamilelikte kasık ağrısı hakkında bilinmesi gerekenler...
Hamileliğin ilk aylarında belirtileri takip eden anne adayları konuyla ilgili her detayı göz önünde bulundururlar. Mide bulantısı, baş dönmesi hamileliğin bilinen en yaygın belirtileri arasında yer alırken, bazı gebelerde rastlanan kasık ağrısı nedenleri de merak konusu olmaktadır. Peki, kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi, hamilelikte kasık ağrısı neden olur? İşte hamilelikte kasık ağrısı hakkında bilinmesi gerekenler...
Kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi?
Kasık ağrısı acil bir durum olmasa da genellikle hamilelikte görülebilen durumlardandır. Kasık ağrısı tek başına hamilelik belirtisi olmasa da hamileliğin erken dönemlerinde gözlemlenebilir. Sıklıkla hamileliğin 4. ve 5. haftalarında görülen kasık ağrısı embriyonun rahim içine yerleştiğinin göstergesidir.
Hamilelikte kasık ağrısı neden olur?
Yuvarlak bağlar, pelviste uterusa bağlanan ve onu destekleyen sert, fibröz bağ dokusu bantlarıdır. Hamilelik boyunca uterusun büyümesi bu bağların gerilmesine neden olur. Bu esneme aşağıdaki semptomları tetikleyebilir:
- Kasıktan kalçalara veya üst bacaklara yayılan ağrı
- Kasıkta veya midenin her iki tarafında ağrılar
- Midenin bir veya iki tarafında spazm benzeri kas ağrısı
- Sadece bir saniye süren keskin, ani, yoğun ağrılı ağrılar
Birçok kadın , yatakta pozisyon değiştirmek veya ayakta durmaktan oturmaya geçmek veya tam tersi gibi ani hareketler sırasında ağrının daha kötü olduğunu fark eder .