Kanser hastası olmadıkları halde yıllarca kemoterapiye maruz kaldılar! Doktorun, hastaları üzerinden vurgun yaptığı iddia ediliyor

ABD'nin Montana eyaletinin Helena şehrinde yaşayan Scot Warwick, hastaların yüzde 90'ını birkaç yıl içinde öldüren bir hastalık olan 4. evre akciğer kanseri teşhisine rağmen on yıldan fazla hayatta kaldı. Ailesi bunun bir mucize olduğunu düşünüyordu.

Ancak kanserinin yanlış teşhis edildiğini ve Scot'ın gereksiz yere yıllarca kemoterapi aldığını, çok sayıda ameliyat geçirdiğini ve deneysel tedaviler gördüğünü öğrendiklerinde umut duyguları, şok ve öfkeye dönüştü. Nihayetinde iki çocuk babası Scot Warwick, Eylül 2020'de 51 yaşında akciğer yetmezliğinden öldü.

İddiaya göre yapılan otopsi, vücudunda hiç kanser hücresi olmadığını ve akciğerlerinde onarılamaz hasara neden olanın aslında kemoterapi ilacı olduğunu gösterdi.

EN AZ 10 KİŞİYE DAHA YANLIŞ TEŞHİS KOYDU

Scot’ın teşhis ve tedavisini üstlenen doktorun, aynı şekilde başka hastalara da hiç var olmayan hastalık teşhisleri koyan ve tedaviye başladığı ortaya çıktı.

Araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica'nın gerçekleştirdiği derinlemesine çalışmada, Scot’ın o dönemde St. Peter's Health'te görev yapan be oldukça tanınmış bir uzman olan Dr. Thomas Weiner'ın elinde gereksiz yere acı çektiği bilinen yaklaşık 10 hastadan biri olduğunu öne sürüldü.

Dr. Weiner, Scot’ın ölümünden kısa bir süre sonra kovuldu. Hastane CEO'su Wade Johnson ise bu olayı 'buzdağının görünen kısmı' olarak nitelendirdi, zira Dr. Weiner ile ilgili endişeler bir süredir devam ediyordu.

‘UZUN SÜRDÜ, İŞKENCE GİBİYDİ’

Warwick ailesi, Scot’ın haksız ölümü nedeniyle hastaneye dava açtı ve dava sonunda açıklanmayan bir meblağ karşılığında anlaşmaya varıldı.

Scot’ın eşi Lisa ifadesinde şunları söyledi: “Çocuklarım babalarını kaybetti. Ben kocamı kaybettim. Hızlı olmadı, uzun sürdü ve işkence gibiydi, korkunçtu. Bunun asla ama asla kimsenin başına gelmesini istemem.”

YANLIŞ TEDAVİ TAM DOKUZ YIL DEVAM ETTİ

Scot gibi Anthony Olson da 2011 yılının başlarında 33 yaşındayken Dr. Weiner tarafından miyelodisplastik sendrom adı verilen nadir bir kan kanseri teşhisi konulduğunda şok geçirmişti.

Olson'a tedavi edilmezse yıl sonundan önce öleceği söylenmişti. Şu anda 47 yaşında olan Anthony Olson, “Bu teşhis hayatımın yönünü değiştirdi” dedi ve Dr. Weiner için şunları söyledi:

“Benim için en iyi olanı yaptığına güveniyordum. Bana yardım ettiğini düşünüyordum. Böylesine küçük bir toplulukta böylesine yetenekli bir doktora sahip olduğumuz için kendimi oldukça şanslı hissediyordum.”

Teşhisin ardından Anthony üniversiteyi bıraktı, ailesinin yanına geri taşındı ve Dr. Weiner tarafından reçete edilen yoğun tedaviye başladı. Tedavisi dört gün kemoterapi alıp dört hafta bırakmayı içeriyordu. Bu tedavi modeli dokuz yıl boyunca devam etti.

TEDAVİ YÜZÜNDEN DİŞLERİNİ KAYBETTİ, KAN NAKLİ OLMAK ZORUNDA KALDI

Teşhisten on ay sonra Anthony Olson'a yapılan ikinci biyopsi negatif çıksa da Dr. Weiner bunu görmezden gelmesini ve tedavi işe yaradığı için sonucun böyle olduğunu söyledi. Kemoterapi sonucunda Olson, dişlerini kaybetmek ve kronik yorgunluk da dahil olmak üzere bir dizi ciddi yan etkiye maruz kaldı.

Ayrıca kanser teşhisinden önce yaşadığı demir eksikliği daha da kötüleşti ve Dr. Weiner ona her hafta demir açısından zengin kan nakilleri yaptı. Olson ve ailesi tedavi masrafları yüzünden maddi olarak zor durumda kaldı.

Ancak 2020 yılında, Dr. Weiner kovulduktan sonra, Olson'ın durumu gözden geçirildi. Hastane tarafından istenen biyopsi negatif çıktı ve sağlık görevlileri ilk biyopsiyi yeniden test etmeye karar verdiğinde Olson’ın kan kanseri olmadığı ortaya çıktı. Bu gerçeğin anlaşılmasının ardından Olson'ın kanser tedavileri 2021 yılının başlarında durduruldu.

AĞIR HASTALARIN ÖLÜMÜNÜ KOLAYLAŞTIRMAKLA SUÇLANIYOR

Warwick ailesi gibi Olson da hastaneye yanlış uygulama nedeniyle dava açtı ve hastane açıklanmayan bir miktar ödeme yaptı. Hastanede çalıştığı dönemde maaşı 1 milyon doları aşan Dr. Weiner, hastaları üzerinden vurgun yapmakla suçlanıyor.

ProPublica'nın araştırmasında altı çizilen diğer detaylarda, Dr. Weiner'ın 'ağır hastaların ölümünü kolaylaştırmak için yüksek dozda barbitürat yani sakinleştirici ilaçlar verdiği, oysa bu hastaların aslında ölüme yakın olmayabileceği' iddia ediliyor.

Haberde ayrıca 'hastalara danışmadan yaşam sonu planlarını değiştirdiği, ihtiyacı olmayan hastalara yüksek dozda opioid reçete ettiği ve çoğu zaman yaptığı işi belgelendirmediği' bilgileri yer alıyor.

Bir yargıç Dr. Weiner'ın davasını reddetti. Temyiz başvurusu ise eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bekliyor.

