Kan uyuşmazlığı nasıl, hangi gruplarda olur? İşte, kan uyuşmazlığı tedavisi

Çiftler arasındaki kan uyuşmazlığı, bebek sahibi olmak istediklerinde ileri vadede sorunlara yol açabilir. Bu nedenle bebek sahibi olmadan önce kan uyuşmazlığı tedavisinin hafife alınmaması bebek için hayati önem taşır. Peki, kan uyuşmazlığı nedir, nasıl olur? İşte kan uyuşmazlığı tedavisi ve bu konuyla ilgili yapılabilecekler...

Kan uyuşmazlığı nasıl olur?

Gebe anne, Rh (-) negatif kan grubuna sahip ise baba adayının kan grubu mutlaka öğrenilir ve eğer baba Rh (+) ise çiftte Rh/rh uygunsuzluğu yani kana uyuşmazlığı vardır. Kan uyuşmazlığı Rh ve ABO uyuşmazlığı olarak iki farklı şekilde oluşmaktadır.

Kan uyuşmazlığı hangi gruplarda olur?

Rh negatif bir kadın ve Rh pozitif bir erkek bebek sahibi olursa, fetüs babadan miras kalan Rh pozitif kana sahip olabilir. (Rh negatif anne ve Rh pozitif babadan doğan çocukların yaklaşık yarısı Rh pozitif olacaktır.)

Annenin ilk hamileliği ise Rh uyuşmazlığı genellikle bir sorun değildir. Bunun nedeni , hamilelik sırasında bebeğin kanının normalde annenin dolaşım sistemine girmemesidir .

Ancak doğum sırasında anne ve bebeğin kanı karışabilir. Bu olursa, annenin vücudu Rh proteinini yabancı bir madde olarak tanır. Daha sonra Rh proteinine karşı antikorlar (yabancı hücreler vücuda girerse koruyucu görevi gören proteinler) yapmaya başlayabilir.

Kan uyuşmazlığı tedavisi

RH/rh uygunsuzluğu olan bir gebenin kanında, daha önceden yukarıda bahsettiğimiz ve bebeğin alyuvarlarını parçalayıp yok edecek antikorların mevcut olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma, anne kanından bir test ile yapılır.

Eğer test negatif yani annede bebeğin alyuvarlarına karşı gelişmiş herhangi bri antikor yoksa, gebelik sırasında oluşabilecek bir kanama nedeniyle gebede antikor oluşumunu önlemek amacıyla 28 gebelik haftasında kan uyuşmazlığı iğnesi uygulanır.

Doğumdan sonra ise bebeğin kan grubu belirlenir ve eğer bebeğin kan grubu Rh(+) ise doğumu takiben ilk 72 saatte kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır. Böylece annede antikor üretimi engellenmiş ve bundan sonraki gebeliklerde bebeğin etkilenmesi önlenmiş olur.