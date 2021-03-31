Kalanşo (Kalanchoe) çiçeği nedir, nasıl bakılır? Kalanşo çiçeği bakımının püf noktaları

Ev bitkilerinin arasında dikkat çeken bir tür olan kalanşo çiçeği çeşitli renkleriyle iç mekanları güzelleştirmesinin yanı sıra çok fazla bakım gerektirmeyişiyle de en çok aranan bitkilerden biri olmayı hak ediyor. Gelin bu renkli bitkiyi daha yakından tanıyalım.

Kalanşo çiçeği nedir?

Kalanşo çiçeği; turuncu, pembe, beyaz, sarı gibi renkte açan çiçekleriyle iç mekanlara en çok yakışan bitkilerden biridir. Kalanşo çiçeği sukulent ailesine ait bir bitki türüdür. Bakımı kolay bir bitki olmasının yanında dikkat edilmesi gereken bazı noktaları vardır.

Kalanşo çiçeği bakımı

Kalanşo çiçeği, aydınlık, ışık alan havadar ortamları çok sever. Bu nedenle, eğer iç mekanlarda bakmayı düşünüyorsanız, mutlaka düzenli havalandırılan bir oda tercih etmelisiniz. Ayrıca kalorifer yanı gibi yüksek ısı alan bölgelerden uzak tutmalısınız. Gün ışığı alan pencere önü alanlar, doğrudan güneş almadığı sürece kalanşo çiçeklerinin bakımı için en iyi yerlerdendir.

Kumla birebir karıştırılmış funda ve bahçe toprağı kalanşo çiçeği için en idealidir.

Kalanşo çiçeğinin, ilkbahardan kışa kadar doğrudan güneş ışığı almayan, kışın ise aydınlık bir yere yerleştirilmesi gerekir.

Bu hassas bitki türü soğuğu sevmez. Bu nedenle kış aylarında 5 derecenin altında sağlıklı gelişim gösteremez.

Kalanşo çiçeği çok fazla suyu da sevmez. Dolayısıyla kışın çok fazla sulanmamalı, ancak kurumasına da izin verilmemeli, toprağı nemli tutulmalıdır.

Kalanşo çiçeği bakımının püf noktaları

Düzenli sulanması ve kuruyan çiçeklerin budanması kalanşo çiçeğinin sağlıklı büyümesi açısından çok önemlidir.

Kalanşo çiçeği dış etkenlerden çok kolay etkilenebilir. Bu hassas yapısı kalanşo çiçeğinin kısa sürede unlu bit gibi hastalıklara yakalanmasına sebep olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, çiçeği mutlaka saksıdan çıkartılmalı ve köklerinde var olan eski toprağı temizlemeniz gerekir.

Gözle görülen yerler pamuk yardımıyla temizlenmeli ve bitkiye arap sabunlu su hazırlanıp bir püskürtücü yardımıyla sıkılmalıdır.

Yeni saksıda yeni toprakla dikimi gerçekleştirilmeli ve toprağın en üstüne toz tarçın serpilmelidir.

Kalanşo çiçeği ne zaman açar?

Kalanşo çiçeği sonbahardan ilkbahara kadar açar. Fakat yazın çiçek açmaya bir süre ara verir. Anlaşılacağı gibi sıcaklardan hoşlanmayan bir bitkidir.

Kalanşo çiçeği nasıl çoğaltılır?

Kalanşo çiçeğini çoğaltmak aslında çok basit. Çiçeğin herhangi bir dalını koparıp tekrar toprağa dikmeniz yeterli olacaktır.