Kajunun faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? İşte kajunun sağlığa etkileri

Vitamin ve mineral açısından zengin bir kuruyemiş olan kajunun daha çok kavrulmuş hali tercih edilir. Yüksek karbonhidrat içermesine rağmen, vücut için yararlı maddeleri de barındırıyor. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, kajunun faydalarını sıraladı.

Kajunun faydaları nelerdir?

İçerisindeki kasları ve damarları rahatlatan magnezyum minerali sayesinde sinir sistemi sağlığını olumlu etkiler.

Magnezyum içeriği kan basıncının düzene girmesi için de önemlidir. Yüksek tansiyonun düşmesini sağlayarak kalp sağlığını korumada görevlidir.

Kalsiyum ve magnezyum içeriği ile kemik sağlığını korur. Özellikle çocukluk ve yaşlılık dönemi için önemli bir kuruyemiştir. Çocukluk döneminde kemik yapısının sağlıklı oluşması, yaşlılık döneminde ise herhangi bir problem oluşmaması için önemlidir.

Bakır minerali içeren kaju fıstığının saç sağlığına da olumlu katkıları vardır. Saçların dökülmesini önleyici etki sağlar.

Yağlar ve yağlı besinler kilo verme sürecinde genelde suçlansa da bu doğru değildir. Hatta kilo verme sürecinde doğru yağlar doğru kullanılırsa olumlu etkileri olur. Kuruyemişlerin yağı da bu doğru yağlardandır. Kaju faydalı yağlar içeren bir fıstıktır ve vücut yağlarının düşmanıdır.

Yapılan çalışmalar kaju tüketiminin safra taşının oluşmasını önleyici etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Kaju fıstığı, antioksidan özelliği olan selenyum mineralini içerir. Bu sayede de vücudun serbest radikallerden korumasına yardımcı olur.