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Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

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Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel
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Bu tariflerle güne mutlu bir başlangıç yapın.

1. ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Kahvaltının vazgeçilmez tatlarından birisi çilek reçelidir. Çilek reçelinizi marketten almak yerine evde kendiniz yaparak gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Tarifi için tıklayın!

Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

2. KAYISI REÇELİ TARİFİ

Yaz mevsimin tadına doyum olmayan kayısının reçeli de en az kendisi kadar güzel. Kayısı severler için kahvaltılarına renk katacak bir kayısı reçeli tarifi. Tarifi için tıklayın!

Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

3. ŞEKERSİZ REÇEL TARİFİ

Reçel, kahvaltılar için vazgeçilmez bir lezzettir ancak diyabet hastası olanlar için bu tatlardan bazen mahrum kalmak gerekebiliyor. Özellikle diyabet sorunu olanları çok sevindirecek şekersiz reçel tarifi. Tarifi için tıklayın!

Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

4. KARADUT REÇELİ TARİFİ

Evde kolayca hazırlayıp kahvaltıda ailenize sunabileceğiniz bir tarif. Bu karadut reçeli tarifini aileniz çok sevecek. Tarifi için tıklayın!

Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

5. LİMON REÇELİ TARİFİ

Hem tadına hem de reçelinizi kaynatırken tüm eve yayılan nefis limon kokusuna bayılacaksınız. Tarifi için tıklayın!

Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

6. GÜL REÇELİ TARİFİ

Rengi, kokusu, tadı ile kahvaltı sofralarının yıldızı olmayı başaracak bir reçel tarifi… Tarifi için tıklayın!

Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

7. ŞEFTALİ REÇELİ TARİFİ

Her meyvenin reçeli olur da şeftalinin olmaz mı? Yapımındaki pratiklik ve tadındaki mükemmellik ile sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir tarif. Tarif için tıklayın!

Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

8. VİŞNE REÇELİ TARİFİ

Lezzetine doyamayacağınız yapımı kolay vişne reçeli tarifi ile sofralarınıza renk katın. Tarifi için tıklayın!

Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

9. PANCAR REÇELİ TARİFİ

‘Pancarın da mı reçeli olur!’ demeyin. Bu tarif reçel severlerin vazgeçilmezi olacak. Tarif için tıklayın!

Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

10. ERİK REÇELİ TARİFİ

Hem yeşili hem kırmızısı ile yaz aylarının gelmesini dört gözle beklememizi sağlayan eriğin bir de reçelini deneyin. Çok seveceksiniz… Tarifi için tıklayın!

Kahvaltıda ağzınızı tatlandıracak 10 ev yapımı reçel

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