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Kanuni Hak Ve Yasalar
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 11.12.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

İnternet alışverişinde siber dolandırıcılığa karşı nelere dikkat edilmeli?

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İnternet alışverişinde siber dolandırıcılığa karşı nelere dikkat edilmeli?
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Covid-19 salgını nedeniyle online alışverişe ilgi arttı ve siber dolandırıcılar, sahte sitelerle tüketicileri mağdur duruma düşürüyor. Bu durumda ödeme gerçekleştiyse veya tüketicilerin hesaplarındaki paralarına bloke konduysa ne yapılmalı? Tüketiciler paralarını geri alabilir mi? Bunun için nasıl bir yol izlenmeli? Avukat Bilal Çelik, konuyla ilgili detayları anlatıyor.

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