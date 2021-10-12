İkiz çocuk nasıl yapılır, neye bağlı? İşte ikiz bebek ihtimalini artıran faktörler

Her ne kadar ikiz bebek doğumu ve bakımı zor olsa da özellikle yaşı ilerde olan çiftler ikiz bebek sahibi olmak için çeşitli araştırmalara ve çözüm yollarına başvurabiliyorlar. Bu konuda en çok gündeme gelen doğal yollarla ikiz bebek sahibi olmanın yollarını, ikiz bebeğin neye bağlı olduğunu sizler için araştırdık.

İkiz çocuk nasıl yapılır?

Genetik faktörlerin etkili olduğu ikiz bebek hamileliklerinde ayrıca tüp bebek tedavisi, yumurtlama düzenleme tedavisi veya aşılama yöntemi deneyen kadınların ikiz hamilelik yaşama olasılığı daha yüksek olmaktadır. Normal gebeliklere kıyasla bu anne adaylarının şansı %13 daha fazladır. Aynı zamanda çiftlerin beslenme programları, mevsim değişimleri de doğal yöntemle hamileliklerde dikkat edilmesi gerekenlerdendir.

İkiz bebek neye bağlı?

İkiz çocuk sahibi olabilmek, anne adayının genleri ile alakalı bir durumdur. Eğer annenin aile geçmişinde ikiz gebelik varsa, kendisinin ikizlere gebe kalma şansı çok daha yüksektir. Özellikle kadının 1. kuşak aile bireylerinde ikiz bebek geçmişi olması, kendi hamileliğindeki olasılığı doğrudan etkileyen faktörlerdendir.

İkiz bebek ihtimalini artıran faktörler nelerdir?

Uzmanlar, genlerin yanı sıra 40 yaş civarındaki anne adaylarında gençlere göre daha fazla yumurta sayısı olduğundan ikiz bebek olasılığının daha fazla olduğunu söylüyorlar. 40 yaş üzeri hamilelikler riskli olarak görünse de bu durum kadınların %17'si 40 yaş civarında ikizlere de hamile kalınabildiğini gösteriyor.

Ayrıca kilo faktörü de ikiz bebek oluşumunda etkili bir rol oynuyor. Üreme hormonlarının salgılanmasında etkin olan kilo faktörü, ikiz bebek hamileliklerinin ihtimalini artırıyor. Bunun için Fast-food gibi yağlı yiyeceklerden uzak durmalı bunun yerine sağlıklı yöntemlerle kilo almak için uzmana başvurmalısınız.

Aynı zamanda folik asit üretimi hamilelikte oldukça önemlidir. Hamilelikten üç ay önce başlanması gereken folik asit tüketiminin ikiz hamilelik ihtimalini arttırdığı gözlemlenmektedir. Bu durumda da mutlaka doktor kontrolünde folik asit takviyesine başlanmalıdır.