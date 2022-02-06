İkiz bebek nasıl olur, belirtileri nelerdir? İşte ikiz bebek ihtimalini artıran farktörler

Bakımı zor olsa da ikiz bebek genlerine sahip olan çiftler, ikiz bebek nasıl olur, neye bağlı merak ediyorlar. Her ne kadar günümüzde tüp bebek tedavisi ile ikiz, hatta üçüz dördüz bebekler gerçekleşebilse de doğal yollarla ikiz bebek sahibi olmanın yolları sıklıkla araştırılıyor. Peki, ikiz bebek ihtimalini artıran faktörler nelerdir, ikiz bebek nasıl olur? İşte ikiz bebek belirtileri...

İkiz bebek neye bağlı?

İkiz çocuk sahibi olabilmek, anne adayının genleri ile alakalı bir durumdur. Eğer annenin aile geçmişinde ikiz gebelik varsa, kendisinin ikizlere gebe kalma şansı çok daha yüksektir. Özellikle kadının 1. kuşak aile bireylerinde ikiz bebek geçmişi olması, kendi hamileliğindeki olasılığı doğrudan etkileyen faktörlerdendir.

İkiz bebek nasıl olur?

Genetik faktörlerin etkili olduğu ikiz bebek hamileliklerinde ayrıca tüp bebek tedavisi, yumurtlama düzenleme tedavisi veya aşılama yöntemi deneyen kadınların ikiz hamilelik yaşama olasılığı daha yüksek olmaktadır. Normal gebeliklere kıyasla bu anne adaylarının şansı %13 daha fazladır. Aynı zamanda çiftlerin beslenme programları, mevsim değişimleri de doğal yöntemle hamileliklerde dikkat edilmesi gerekenlerdendir.

İkiz bebek ihtimalini artıran faktörler

Uzmanlar, genlerin yanı sıra 40 yaş civarındaki anne adaylarında gençlere göre daha fazla yumurta sayısı olduğundan ikiz bebek olasılığının daha fazla olduğunu söylüyorlar. 40 yaş üzeri hamilelikler riskli olarak görünse de bu durum kadınların %17'si 40 yaş civarında ikizlere de hamile kalınabildiğini gösteriyor.

Ayrıca kilo faktörü de ikiz bebek oluşumunda etkili bir rol oynuyor. Üreme hormonlarının salgılanmasında etkin olan kilo faktörü, ikiz bebek hamileliklerinin ihtimalini artırıyor. Bunun için Fast-food gibi yağlı yiyeceklerden uzak durmalı bunun yerine sağlıklı yöntemlerle kilo almak için uzmana başvurmalısınız.

Aynı zamanda folik asit üretimi hamilelikte oldukça önemlidir. Hamilelikten üç ay önce başlanması gereken folik asit tüketiminin ikiz hamilelik ihtimalini arttırdığı gözlemlenmektedir. Bu durumda da mutlaka doktor kontrolünde folik asit takviyesine başlanmalıdır.

İkiz bebek belirtileri nelerdir?

İkiz bebekte hamileliğin ilk üç aylık dönemlerinde rastlanılan kurma, bulantı, koku hassasiyeti ikiz bebeklerde daha yoğun hissedilir.

Ayrıca yorgunluk da başlardan itibaren daha yoğun hissedilmektedir. Bunun yanında annedeki fizyolojik değişikliker ikiz bebeklerde daha erken ve belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Günlük kalori ihtiyaçları tekil gebeliklere göre ikiz bebek bekleyen annelerde daha fazla olacağından, daha hızlı acıkabilirler.