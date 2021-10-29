İkili Erkek İsimleri 2021 - Kuranda Geçen İslami, Modern, Popüler, Değişik Ve En Güzel İsimler İle Anlamları
İsim vermek, anne ve babaların başlıca ve çocuğuna karşı ilk görevidir. Bu yüzden ebeveynler isim seçerken çok zorlanırlar. İsmin güzel ve anlamlı olmasının yanı sıra Kuran'ı Kerim'de de geçip geçmediğine dikkat edilmelidir. İsim konusunda bir araştırma yapıyorsanız ve ikili erkek isimleri 2021 nelerdir? Kur'an'da geçen İslami, modern, popüler, değişik ve en güzel isimler ile anlamları nelerdir tüm detayları ile derledik.
İsim, bir kişiye hitap etmek için verilen ve onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Bu yüzden ismi doğru ve güzel seçmek gerekir. Çünkü isim, insana bir kez verilir ve nadir durumlar dışında değiştirilmez. Ömür boyu kullanılan bir şeydir.
İkili Erkek İsimleri 2021
Erkek isimleri, günümüzde yeni isimlerin de eklenmesi ile binlerce farklılık sunan bir konudur. Eğer sizde erkek bir evlat sahibi olacaksanız öncesinde mutlaka bir araştırma yaparak 2021 yılının öne çıkan isimlerine göz atmalısınız. Bebeğinize tek isim verebileceğiniz gibi İkili isimler arasından da tercih edebilirsiniz. Sizler için ikili erkek isimleri 2021 öne çıkarlarını aşağıda sıraladık;
Galip Emir
Ahmet Agah
Ali Ata
Ahmet Berkay
Ahmet Hamdi
Ali Kağan
Akın Can
Ali Berk
Ali Bartu
Ali Kemal
Alp Eren
Ata Berk
Anıl Yekta
Buğra Kağan
Barış Mert
Can Berk
Yusuf Ziya
Mahmut Çağatay
Mehmet Akif
Hasan Efe
Saltuk Emre
Demir Han
Efe Giray
Ege Yiğit
Ertuğrul Gazi
Eren Demir
Furkan Ali
Faruk Çelik
Murat Çetin
Hüseyin Berk
Metin Efe
Osman Kağan
Gürbüz Ali
Hasan Basri
Halil Burak
Halit Emre
Hasan Tahsin
Hilmi Cem
Hüseyin Miraç
Miraç Ata
İsmail Bora
İsmet Efe
Kürşat Burak
Mehmet Emin
Mert Can
Murat Berk
Mustafa Arda
Göktan Meriç
Oğuz Kağan
Onur Ege
Özgür Ayaz
Osman Rüzgar
Ömer Tuğrul
Ömer Faruk
Oktay Yağız
Recep Ali
Serdar Can
Taha Onur
Talha Emir
Ümit Arda
Ulu Alp
Umut Berke
Yavuz Selim
Yiğit Efe
Yunus Emre
Yusuf Ziya
Zeki Çetin
Abdullah Ensar
Taha Eymen
Samet Tuğra
Mehmet Bera
Ömür Ali
Yakup Emin
Yağız Emir
Yusuf Mert
Yılmaz Asaf
Yavuz Kağan
Tuna Han
Kuran'da Geçen İslami, Modern, Popüler, Değişik ve En Güzel İsimler ile Anlamları
Adem- Temiz insan
Ali- Ulu, Yüksek mertebeli kişi
Araf- Cennet ile cehennem arasında kalan yer
Adil- Doğruluktan ayrılmayan kimse
Azer- Ateş
Ahad- Tek olan
Ahlas- İyi yürekli, temiz kimse
Ahsa- Hesap yapmak
Barak- Bereketli
Berat- İzin, nişan
Berk- Katı, kuvvetli
Benan- Parmakla gösterilecek kadar güzel
Bukra- Erken vakit
Burak- Peygamber Efendimizin Miraçtaki bineği
Buğra- Turna kuşu
Duha- Kuşluk vakti
Ebrar- İyilik sever
Ecir- Sevap, sabır mükafat
Emir- Bir kavmin bir şehrin başı, Peygamber Efendimizin soyundan gelen, kumandan
Ensar- Koruyucu
Efnan- tür, cins
Ezel- Başlangıcı olmayan
Emin- Korkusuz kimse, güvenilir
Ekrem- Çok şeref sahibi, cömert, eli açık kimse
Etka- Allah korkusu olan kimse
Enam- Halk
Furkan- Doğru yolu gösteren kişi
Hadi- Hidayet eden, doğru yolu gösteren
Hatem- Cömert
İhsan- Bağışlama
İmran- Refaha eren kimse
İshak- Güler yüz
Karin- Yakın
Kamer- Ay
Kadem- Uğur
Karun- Çok zengin kimse
Murat- Erişilmek istenen, amaç, hedef, arzu edilen şey
Mavera- Bir şeyin arkasında olan
Rauf- Esirgemek
Sıraç- Aydınlık
Safa- Sakin olmak
Salih- Uygun, hoşgörü
Taha- Kuran'ı Kerim'de yer alan surenin adı
Tarık- Yıldız
Turab- Toprak
Tufan- Şiddetli yağmur
Ufuk- Anlamak, kavramak
Metin- Sağlam
Zahit- Haramdan uzak duran