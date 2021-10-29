İkili Erkek İsimleri 2021 - Kuranda Geçen İslami, Modern, Popüler, Değişik Ve En Güzel İsimler İle Anlamları

İsim, bir kişiye hitap etmek için verilen ve onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Bu yüzden ismi doğru ve güzel seçmek gerekir. Çünkü isim, insana bir kez verilir ve nadir durumlar dışında değiştirilmez. Ömür boyu kullanılan bir şeydir.

İkili Erkek İsimleri 2021

Erkek isimleri, günümüzde yeni isimlerin de eklenmesi ile binlerce farklılık sunan bir konudur. Eğer sizde erkek bir evlat sahibi olacaksanız öncesinde mutlaka bir araştırma yaparak 2021 yılının öne çıkan isimlerine göz atmalısınız. Bebeğinize tek isim verebileceğiniz gibi İkili isimler arasından da tercih edebilirsiniz. Sizler için ikili erkek isimleri 2021 öne çıkarlarını aşağıda sıraladık;

Galip Emir

Ahmet Agah

Ali Ata

Ahmet Berkay

Ahmet Hamdi

Ali Kağan

Akın Can

Ali Berk

Ali Bartu

Ali Kemal

Alp Eren

Ata Berk

Anıl Yekta

Buğra Kağan

Barış Mert

Can Berk

Yusuf Ziya

Mahmut Çağatay

Mehmet Akif

Hasan Efe

Saltuk Emre

Demir Han

Efe Giray

Ege Yiğit

Ertuğrul Gazi

Eren Demir

Furkan Ali

Faruk Çelik

Murat Çetin

Hüseyin Berk

Metin Efe

Osman Kağan

Gürbüz Ali

Hasan Basri

Halil Burak

Halit Emre

Hasan Tahsin

Hilmi Cem

Hüseyin Miraç

Miraç Ata

İsmail Bora

İsmet Efe

Kürşat Burak

Mehmet Emin

Mert Can

Murat Berk

Mustafa Arda

Göktan Meriç

Oğuz Kağan

Onur Ege

Özgür Ayaz

Osman Rüzgar

Ömer Tuğrul

Ömer Faruk

Oktay Yağız

Recep Ali

Serdar Can

Taha Onur

Talha Emir

Ümit Arda

Ulu Alp

Umut Berke

Yavuz Selim

Yiğit Efe

Yunus Emre

Yusuf Ziya

Zeki Çetin

Abdullah Ensar

Taha Eymen

Samet Tuğra

Mehmet Bera

Ömür Ali

Yakup Emin

Yağız Emir

Yusuf Mert

Yılmaz Asaf

Yavuz Kağan

Tuna Han

Kuran'da Geçen İslami, Modern, Popüler, Değişik ve En Güzel İsimler ile Anlamları

Adem- Temiz insan

Ali- Ulu, Yüksek mertebeli kişi

Araf- Cennet ile cehennem arasında kalan yer

Adil- Doğruluktan ayrılmayan kimse

Azer- Ateş

Ahad- Tek olan

Ahlas- İyi yürekli, temiz kimse

Ahsa- Hesap yapmak

Barak- Bereketli

Berat- İzin, nişan

Berk- Katı, kuvvetli

Benan- Parmakla gösterilecek kadar güzel

Bukra- Erken vakit

Burak- Peygamber Efendimizin Miraçtaki bineği

Buğra- Turna kuşu

Duha- Kuşluk vakti

Ebrar- İyilik sever

Ecir- Sevap, sabır mükafat

Emir- Bir kavmin bir şehrin başı, Peygamber Efendimizin soyundan gelen, kumandan

Ensar- Koruyucu

Efnan- tür, cins

Ezel- Başlangıcı olmayan

Emin- Korkusuz kimse, güvenilir

Ekrem- Çok şeref sahibi, cömert, eli açık kimse

Etka- Allah korkusu olan kimse

Enam- Halk

Furkan- Doğru yolu gösteren kişi

Hadi- Hidayet eden, doğru yolu gösteren

Hatem- Cömert

İhsan- Bağışlama

İmran- Refaha eren kimse

İshak- Güler yüz

Karin- Yakın

Kamer- Ay

Kadem- Uğur

Karun- Çok zengin kimse

Murat- Erişilmek istenen, amaç, hedef, arzu edilen şey

Mavera- Bir şeyin arkasında olan

Rauf- Esirgemek

Sıraç- Aydınlık

Safa- Sakin olmak

Salih- Uygun, hoşgörü

Taha- Kuran'ı Kerim'de yer alan surenin adı

Tarık- Yıldız

Turab- Toprak

Tufan- Şiddetli yağmur

Ufuk- Anlamak, kavramak

Metin- Sağlam

Zahit- Haramdan uzak duran