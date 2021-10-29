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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

İkili Erkek İsimleri 2021 - Kuranda Geçen İslami, Modern, Popüler, Değişik Ve En Güzel İsimler İle Anlamları

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İkili Erkek İsimleri 2021 - Kuranda Geçen İslami, Modern, Popüler, Değişik Ve En Güzel İsimler İle Anlamları

İsim vermek, anne ve babaların başlıca ve çocuğuna karşı ilk görevidir. Bu yüzden ebeveynler isim seçerken çok zorlanırlar. İsmin güzel ve anlamlı olmasının yanı sıra Kuran'ı Kerim'de de geçip geçmediğine dikkat edilmelidir. İsim konusunda bir araştırma yapıyorsanız ve ikili erkek isimleri 2021 nelerdir? Kur'an'da geçen İslami, modern, popüler, değişik ve en güzel isimler ile anlamları nelerdir tüm detayları ile derledik.

 İsim, bir kişiye hitap etmek için verilen ve onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Bu yüzden ismi doğru ve güzel seçmek gerekir. Çünkü isim, insana bir kez verilir ve nadir durumlar dışında değiştirilmez. Ömür boyu kullanılan bir şeydir. 

 İkili Erkek İsimleri 2021 

 Erkek isimleri, günümüzde yeni isimlerin de eklenmesi ile binlerce farklılık sunan bir konudur. Eğer sizde erkek bir evlat sahibi olacaksanız öncesinde mutlaka bir araştırma yaparak 2021 yılının öne çıkan isimlerine göz atmalısınız. Bebeğinize tek isim verebileceğiniz gibi İkili isimler arasından da tercih edebilirsiniz. Sizler için ikili erkek isimleri 2021 öne çıkarlarını aşağıda sıraladık;

 Galip Emir

 Ahmet Agah

 Ali Ata

 Ahmet Berkay

 Ahmet Hamdi

 Ali Kağan

 Akın Can

 Ali Berk

 Ali Bartu

 Ali Kemal

 Alp Eren

 Ata Berk

 Anıl Yekta

 Buğra Kağan

 Barış Mert

 Can Berk

 Yusuf Ziya

 Mahmut Çağatay

 Mehmet Akif

 Hasan Efe

 Saltuk Emre

 Demir Han

 Efe Giray

 Ege Yiğit

 Ertuğrul Gazi

 Eren Demir

 Furkan Ali

 Faruk Çelik

 Murat Çetin

 Hüseyin Berk

 Metin Efe

 Osman Kağan

 Gürbüz Ali

 Hasan Basri

 Halil Burak

 Halit Emre

 Hasan Tahsin

 Hilmi Cem

 Hüseyin Miraç

 Miraç Ata

 İsmail Bora

 İsmet Efe

 Kürşat Burak

 Mehmet Emin

 Mert Can

 Murat Berk

 Mustafa Arda

 Göktan Meriç

 Oğuz Kağan

 Onur Ege

 Özgür Ayaz

 Osman Rüzgar

 Ömer Tuğrul

 Ömer Faruk

 Oktay Yağız

 Recep Ali

 Serdar Can

 Taha Onur

 Talha Emir

 Ümit Arda

 Ulu Alp

 Umut Berke

 Yavuz Selim

 Yiğit Efe

 Yunus Emre

 Yusuf Ziya

 Zeki Çetin

 Abdullah Ensar

 Taha Eymen

 Samet Tuğra

 Mehmet Bera

 Ömür Ali

 Yakup Emin

 Yağız Emir

 Yusuf Mert

 Yılmaz Asaf

 Yavuz Kağan

 Tuna Han 

 Kuran'da Geçen İslami, Modern, Popüler, Değişik ve En Güzel İsimler ile Anlamları 

 Adem- Temiz insan

 Ali- Ulu, Yüksek mertebeli kişi

 Araf- Cennet ile cehennem arasında kalan yer

 Adil- Doğruluktan ayrılmayan kimse

 Azer- Ateş

 Ahad- Tek olan

 Ahlas- İyi yürekli, temiz kimse

 Ahsa- Hesap yapmak

 Barak- Bereketli

 Berat- İzin, nişan

 Berk- Katı, kuvvetli

 Benan- Parmakla gösterilecek kadar güzel

 Bukra- Erken vakit

 Burak- Peygamber Efendimizin Miraçtaki bineği

 Buğra- Turna kuşu

 Duha- Kuşluk vakti

 Ebrar- İyilik sever

 Ecir- Sevap, sabır mükafat

 Emir- Bir kavmin bir şehrin başı, Peygamber Efendimizin soyundan gelen, kumandan

 Ensar- Koruyucu

 Efnan- tür, cins

 Ezel- Başlangıcı olmayan

 Emin- Korkusuz kimse, güvenilir

 Ekrem- Çok şeref sahibi, cömert, eli açık kimse

 Etka- Allah korkusu olan kimse

 Enam- Halk

 Furkan- Doğru yolu gösteren kişi

 Hadi- Hidayet eden, doğru yolu gösteren

 Hatem- Cömert

 İhsan- Bağışlama

 İmran- Refaha eren kimse

 İshak- Güler yüz

 Karin- Yakın

 Kamer- Ay

 Kadem- Uğur

 Karun- Çok zengin kimse

 Murat- Erişilmek istenen, amaç, hedef, arzu edilen şey

 Mavera- Bir şeyin arkasında olan

 Rauf- Esirgemek

 Sıraç- Aydınlık

 Safa- Sakin olmak

 Salih- Uygun, hoşgörü

 Taha- Kuran'ı Kerim'de yer alan surenin adı

 Tarık- Yıldız

 Turab- Toprak

 Tufan- Şiddetli yağmur

 Ufuk- Anlamak, kavramak

 Metin- Sağlam

 Zahit- Haramdan uzak duran

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