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Hoş geldin bebek kurabiyesi nasıl yapılır?

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Hoş geldin bebek kurabiyesi nasıl yapılır?
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"Hoş geldin bebek kurabiyeleri" aileye katılan yeni misafiri görmeye gelen misafirlere sunmak amacıyla hazırlanır. Genelde sipariş üzerine yaptırılır ama bu heyecana dahil olup yeni anneye yardımcı olmak amacıyla siz de "hoş geldin kurabiyesi" yapabilirsiniz.

MALZEMELER

• 1 paket margarin
• 1 adet yumurta
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 2 su bardağı pudra şekeri
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• Şeker hamuru

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle malzemelerin hepsini karıştırın.
  • Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Yumuşak bir hamur elde ettikten sonra, kurabiyeyi nasıl yapmak istiyorsanız kalıplarla veya elinizle son haline getirin.
  • Fırın tepsisine dizdiğimiz hamurları 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Yanmamasına dikkat edin.

SÜSLEME

  • Hamurları istediğiniz renkte hazırlayabilirsiniz, renk katmak için az miktarda gıda boyası ekleyebilirsiniz.
  • İnce uçlu bir aparatla üzerine bebeğinizin adını, doğduğu günü, dilediğiniz şeyi yazabilirsiniz.
  • Hamurun içine dilediğiniz şekerlemeleri ekleyebilirsiniz.
  • Kurabiyenize mavi veya beyaz şekerlemeler de yakışacaktır. Afiyet olsun

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Hoş geldin bebek kurabiyesi nasıl yapılır

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Hoş geldin bebek kurabiyesi nasıl yapılır

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Hoş geldin bebek kurabiyesi nasıl yapılır

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Hoş geldin bebek kurabiyesi nasıl yapılır

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Hoş geldin bebek kurabiyesi nasıl yapılır

Kaynak: Kurabiyeji

 

Hoş geldin bebek kurabiyesi nasıl yapılır
 

Kaynak: Ugurkurabiye

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