Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Cilde ve saça faydaları ile öne çıkıyor

Hindistan cevizi daha çok tropik bölgelerde yetişir. Saçtan cilde pek alanda faydalanılabilen Hindistan cevizi yağı, beyaz etli bölümünün kurutulup soğuk sıkım yöntemiyle sıkılmasıyla elde ediliyor.

Hindistan cevizi yağı ne işe yarar?

Yemeklerde de tercih edilen Hindistan cevizi yağı bakım ürünü olarak da kullanılabiliyor. Diyetisyen Emre Uzun, Hindistan cevizi yağının faydalarını anlattı ve önemli uyarılarda bulundu.

Cildin en büyük sorunlarından biri olan, bazen ergenlik döneminde bazen ise ömür boyu kurtulmakta zorlandığınız aknenin tedavisi için, en doğal yöntemlerden biri olan Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Fakat bu yağı kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyler var. Yağlı cilde sahip olanların Hindistan cevizi yağını bilinçsizce kullanmaması gerekir.

Hindistan cevizinin sağlığa olan yararlarıyla ilgili hala birçok çalışma yapılıyor ve akne tedavisiyle ilgili çok fazla araştırma bulunmuyor. Yağın ve ölü hücrelerin gözenekleri tıkamasıyla oluşan akneye neden olan bakterileri öldürmek için kullanılan Hindistan cevizi yağı, orta zincirli yağ asitlerinin hepsini içermektedir. Orta zincirli yağ asitleri, hastalığa neden olabilecek mikroorganizmaları öldürecek güçlü antimikrobiyal etkilere sahiptir. Hindistan cevizi yağında bulunan yağ asitlerinin neredeyse yüzde 50'si orta zincirli laurik asittir. Laurik asit vücutta zararlı bakteri, mantar ve virüsleri öldürmeye yardımcı olabilir.

Akne sorunu yaşayan birçok kişi, cilt hasarına maruz kalıyor ve bu da yara izine neden olabiliyor. Cildin nemlendirilmesi sağlıklı bir cilde sahip olmanın en önemli adımıdır. Çünkü cildinizin enfeksiyonla mücadele etmek ve düzgün bir şekilde iyileşmek için yeterli neme ihtiyacı vardır. Araştırmalar, Hindistan cevizi yağının cilt üzerine uygulanmasının, bakterilerle savaşırken aynı zamanda kuru cildin rahatlamasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

Çalışmalar, nemlendirici olarak Hindistan cevizi yağı kullanmanın mineral yağı kullanmaktan daha etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Hindistan cevizi yağı cildinizi iyileştirmeye ve yara izini önlemeye yardımcı olabilir.

Hindistan cevizi yağı içinde bulunan yağ asitleri akneye bağlı iltihap ile savaşabiliyor.

Bazı kişiler Hindistan cevizi yağını, cilt temizleyici veya nemlendirici olarak doğrudan cilde uygulayabiliyor. Bu durum, akne karşısında faydalı olabilir ancak çok yağlı cilde sahip kişiler için önerilmiyor. Çünkü Hindistan cevizi yağı yüksek oranda komedojeniktir yani akne üretimine meyillidir. Bu da gözenekleri tıkayabilir anlamına geliyor. Sonuç olarak, aslında Hindistan cevizi yağı bazı insanlarda akneleri daha kötü hale getirebiliyor.

Hindistan cevizi yağı akneye neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olan laurik asitten zengindir. Cilde Hindistan cevizi yağı uygulamak akne oluşumuna neden olan bakterileri öldürebilir ve ciltteki nemi artırarak akne izlerini azaltabilir. Bununla birlikte, çok yağlı cilde sahip olan insanlar için Hindistan cevizi yağı problem yaratabilir. Sorunu daha da kötüleştirmekten kaçınmak için Hindistan cevizi yağını denemeden önce bir dermatologla iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda Hindistan cevizi yağı tüketmek güvenli olmakla beraber çalışmalar, günde iki çorba kaşığı (30 ml) Hindistan cevizi yağı kullanmanın sağlığa faydası olduğunu göstermektedir. Denemek isterseniz organik ve saf Hindistan cevizi yağı en iyi çeşididir.