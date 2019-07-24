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Her gün bir bardak limonlu su içmenin faydaları
Limonun vücudumuza nasıl bir etkisi var? Limonlu su içmenin yararları nelerdir? Limonlu su içmek zayıflatır mı? İşte her gün limon suyu içmenin faydaları...
- Vücudu toksinlerden arındırır.
- Ciltte ve dişte oluşan lekeleri önler.
- Kilo vermenize yardımcı olur.
- Ağız içi yaralarda ve diş eti rahatsızlıklarına karşı iyileştirici etkiye sahiptir.
- Diş etlerine limon suyuyla masaj yapmak diş eti kanamalarını önler.
- Enfeksiyonlara karşı etkilidir, solunum rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.
- C vitamini deposu olduğu için bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
- Tansiyonu düşürür, kolesterol ve kalp hastalıklarına iyi gelir.
- Sinir sistemini güçlendirir.
- Limon suyu, hazımsızlık ve kabızlık karşısında çok etkilidir. Yemeğinize birkaç damla limon suyu damlattığınızda sindirimi kolaylaştıracaktır.
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