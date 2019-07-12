Hangi leke nasıl çıkarılır?

KAHVE LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Kıyafetlerinizden kahve lekesini çıkarmak içi en etkili yöntem sirkeli su karışımıdır. Sünger ya da temiz bir bez yolu ile kahve lekesinin olduğu yeri temizleyin, daha sonra kıyafetinizi yıkayın. Halıya dökülen kahve lekesini çıkarmak için bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Lekenin olduğu yere biraz dökün ve ıslak bir bezle temmizleyin. Leke çıkana kadar bu işlemi tekrar edin.

KOLTUKTAN ÇAY LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Koltuktan çay lekesini çıkarmak için karbonatlı su karışımını deneyebilirsiniz. Temiz ve ıslak bir bezi çay lekesinin olduğu yerde tutun. Sonra karbonat-su karışımınızı koltuğa azar azar dökerek yayın ve yavaşça ovalayın. En son olarak da soğuk suya batırdığınız temiz bir bezi, karbonatlı su karışımı koltuktan temizlenene kadar silin ve kurumaya bırakın. Böylece koltuğunuzdan çay lekesinin kurtulacağını göreceksiniz. Eğer koltuğunuz deri bir koltuksa çay lekesini ıslak bir bezle silmeniz koltuğunuzdan çay lekesini çıkarmada yardımcı olur.

ŞEKERLİ ÇAY LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Çay lekesi dökülür dökülmez anında müdahale etmek gerektiren bir durumdur. Çay dökülür dökülmez üst kısmını bir havlu ya da bir bezle bastırmadan almak gerekir. Giysiden, koltuktan ya da halıdan şekerli çay lekesini çıkarmak için kullanacağınız ilk yöntem sirkeli su karışımıdır. Bir kaba biraz sirke ve biraz ılık suyu döküp karıştırdıktan sonra temiz bir bezi bu karışıma batırın ve çay lekesinin olduğu bölgeyi temizleyin. Şekerli çay lekesi inatçı bir leke olduğu için bastırılmadan yavaşça temizlenmesi lekenin çıkmasında daha etkili olur.

KAN LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Kan lekesi yeniyse ılık veya soğuk suda biraz bekletip yıkayabilirsiniz. Eğer kan lekesi hala çıkmadıysa bir miktar sabun ve fırça kullanarak da kan lekesini çamaşırınızdan çıkarabilirsiniz. Ama kan lekesi eskiyse o zaman karbonat ve tuz kullanabilirsiniz. Bir ölçek karbonat ve bir ölçek tuzu kurumuş kan lekesinin üzerine dökün ve ovalayıp beklettikten sonra yıkayın. Bir diğer yöntem ise diş macunu kullanarak kurumuş kan lekesinden kurtulabilirsiniz. Kurumuş kan lekesinin olduğu yere diş macunu sıkıp iyice ovalayın. Sonra lekenin olduğu yeri kurumaya bırakın. Diş macunu kuruduktan sonra lekenin olduğu yeri tekrar ovalayın. En son aşamada ise soğuk su ve sabun ile giysinizi yıkayabilirsiniz. İyice yıkayın ve durulayın.

SAKIZ LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Sakız lekesini çıkarmak için en etkili yol buzdur. Yapışan sakızı giysinizden, halınızdan zorla çıkarmak yerine buzdolabınızdan buz küpü alın ve bunları buzdolabı poşetine yerleştirip sakız lekesini olduğu yere buz küplerini koyun. Sakız soğumaya başladıkça yapışkanlığını kaybedecek ve kolayca yerinden çıkacak. Eğer halınıza sakız yapıştıysa halının üzerine biraz beyaz sirke dökün ve sünger ya da bez yardımıyla sakızın olduğu yeri yavaşça ovalayarak sakızı çıkarın. Sakız çıktıktan sonra lekesi kaldıysa bu durumda bulaşık deterjanınızdan faydalanabilirsiniz. Bulaşık deterjanını biraz suyla karıştırın ve lekenin olduğu yere dökün. Ve yavaşça ovalayarak sakız lekesinden kurtulabilirsiniz. Limon ve tuz kullanarak sakız lekesini çıkarmak da mümkün.

Burada yapmanız gereken şey sakız lekesinin olduğu yeri bekletip sakızın iyice kurumasını bekleyin. Daha sonra yarım limonu sakızın olduğu yere temas edin ve sakızın çıkmasını sağlayın. Sakız çıktıktan sonra lekenin kaldığı yere tuz dökün ve limonun diğer kalanının suyunu sıkarak lekeli bölgeyi yavaşça ovun. Bu işlemden sonra lekeli bölgeyi hemen yıkayın. Burada önemli olan nokta ise limon suyu ve tuz lekeli bölgede uzun süre kalmamasıdır.

KOLTUKTAN OJE LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Koltuğa dökülen oje eğer kurumamışsa ilk olarak ojenin fazla olan kısmını koltuktan almalısınız ve leke hala kaldıysa bu sefer devreye aseton girer. Asetonunuzu direk olarak koltuğa değil de bir pamuğa ya da temiz bir sulu boya fırçasını dökebilirsiniz. Koltuktaki oje lekesinin üzerine sürün 15-30 saniye kadar bekletin ve bir bez yardımı ile ojeyi dağıtmadan alın. Bu işlemi oje koltuktan temizlenene kadar tekrar edin.

CAMDAKİ SU LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Camdaki su lekesini çıkmak için kullanacağınız en iyi yol sirkedir. Camlarınızı silmeden önce hazırladığınız cam suyuna biraz sirke ekleyin. Böylece camınızdaki su lekesi çıkacak aynı zamanda camlarınızı parlak bir hale getirecek. Camınızı silerken de normal bir bez yerine mikro-fiber bir bez kullanırsanız daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz.

2. bir yöntem ise yumuşatıcı kullanmaktır. Hazırladığınız cam suyuna bir miktar yumuşatıcı ekleyin böylece camlarınıza kayganlık hissi vereceği için camda su lekesi oluşmasını da engeller.

3.bir yöntem olarak da çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Cam suyuna biraz çamaşır suyu ekleyin böylece hem su lekesinden hem de diğer zorlu lekelerden kurtulabilirsiniz ama burada unutulmaması gereken nokta camın iyice çamaşır suyundan arındırılması.

PAS LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Beyaz bir giysiden pas lekesi çıkamak için ilk olarak pas lekesinin olduğu yere limonu sıkın ve iyice ovarak yedirin. Daha sonra pas lekesini güneş gören bir yerde 2 -3 saat bekletin. Sonradan pas lekesinin çıktığını görecekseniz.

Kumaşlarda ise lekeyi çıkarmak için limon suyu ile ovun ve temiz bir suyun içine katılmış amonyak ile silip daha sonra durulayın.

Halıdan pas lekesinin çıkarmak için ise nemli bir süngere biraz bulaşık deterjanı koyun ve lekeniz üzerinde bekletin. Daha sonra suya batırılmış beyaz bir havluyla emdirin.

Pas lekesinin geçtiğini gördüğünüz zaman emdirme işlemine devam edin. Eğer geçmediyse lekenin üzerine limon suyu döküp biraz bekletin ve nemli bir bezle silin.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL/ Betül Öztürk