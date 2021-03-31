Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte hamilelik bulantılarını önlemenin yolları

Hamilelik sürecinde her anne adayının bedeni farklı reaksiyonlar gösterebilir. Mide bulantısı da bunlardan biri. Bu durum hamileliğin sadece ilk dönemlerince görülebileceği gibi aylarca da devam edebilir. Günlük hayatı da olumsuz etkileyebilen bulantı sorununa karşı bazı noktalara dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

Uzman Diyetisyen Müge Özyurt Şafak, hamilelikte bulantılar için önerilerini şöyle sıraladı;

Sabah bulantınız varsa yataktan kalkmadan önce tuzlu kraker veya grissini yiyin.

Kahvaltıda poğaça, açma gibi yağlı yiyeceklerden ve yağlı peynirlerden uzak durun.

Asitli meyve suları ve gazlı içecekler içmeyin.

Zencefil, limon ve nane bulantıyı geçirmeye yardımcı olur. Nane-limon çayı içebilirsiniz.

Tuzlu bisküvi, grissini, beyaz leblebi, haşlanmış patates, kızarmış ekmek gibi kuru ve nişastalı besinler midenizi bastırmak için faydalı olacaktır.

Midenin çok dolu ya da boş olması bulantıyı artırabilir. Bu nedenle küçük porsiyonla ve sık aralıklarla beslenilmeli. Yemeklerinizi yavaş yavaş yiyin ve iyi çiğneyin.

Sıvıları kendi toleransınıza göre tüketin. Çünkü bazı hamilelerde sıvılar mide bulantısını artırabilir. Eğer böyle bir durum varsa su ve diğer içecekleri öğün aralarında tüketin. Yemeklerle birlikte sıvı tüketmeyin.

Et, tavuk veya balık midenizi kötü etkiliyorsa protein ihtiyacınızı bunların yerine peynir, yoğurt, süt ve kuru baklagillerden karşılayabilirsiniz.

Yağlı, baharatlı ve kızarmış yiyecekler mide bulantılarınızın artmasına neden olabilir, bunun yerine kuru ve sade yemekleri tercih edebilirsiniz (Haşlanmış makarna, haşlanmış-fırınlanmış patates, az yağlı beyaz peynir gibi).

Kusma şikayeti de varsa sıvı kaybını karşılamak ve vücudu susuz bırakmamak için gün içerisine yayarak yavaş yavaş günde 6 bardak su içmeye dikkat edin.

Çiğ sebze ve meyveler mideyi geç terk edeceği için bu dönemde tercih etmeyin. Bulantı ve kusma çok kişisel durumlardır. Bazı anne adayları bulantı anında meyve yiyerek toparladıklarını ifade eder. Bu nedenle kendinizi gözlemleyip size dokunan yiyecekleri belirleyebilirsiniz.

Yemek hazırlarken oluşan kokular veya yemeğin görüntüsü de bulantılarınızı tetikleyebilir. Onun için sizi rahatsız eden yemekleri pişirmeyin. Bu konuda eşinizden veya ailenizden destek alın ve mutfak ortamındaki havalandırmanın iyi olmasını sağlayın.