Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar, nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler ve içecekler

Hamilelik kadınların ilk andan itibaren annelik içgüdülerini harekete geçiren mucizevi bir olaydır. Ancak her güzel şeyde olduğu gibi hamilelikte de bazı sorunlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. İşte bu sorunlardan biri de hamilelikte mide bulantısıdır. Anne adayları bu zor dönemi ne zaman ve nasıl atlatacaklarını merak ederler. Peki, hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar, nasıl geçer? Detayları haberimizde yer alıyor.

Hamilelikte Mide Bulantısı Ne Zaman Başlar?

Hamilelikte mide bulantısı şikayetleri genellikle gebelik döneminin beşinci ve altıncı haftalarında kendisini göstermeye başlar. Bu süreç bazı gebelerde daha geç başlayabilmektedir. Bulantı şikayetlerinin fazlalığı gebeden gebeye farklılık gösterebilen bir durumdur. Mide bulantıları anne adaylarını en fazla zorlayan durumlar arasında yer alabilmektedir. Ancak bu sürecin yarattığı olumsuz etki de gebeden gebeye değişebilmektedir.

Hamilelikte Mide Bulantısı Ne Zaman Geçer?

Hamilelikte görülen mide bulantısı şikayetleri genellikle gebelik döneminin üçüncü ayı sona erdikten sonra hafifleyerek sona erer. Bu dönem ise gebeliğin 12 -14 haftalarına tekabül eder. Ancak nadiren de olsa mide bulantısı şikayetleri daha uzun süreler devam edebilmektedir. Kimi gebelerde bu süreç doğuma kadar da sürebilmektedir. Gebelerin yalnızca 'unda gebelik dönemi mide bulantı ve kusma şikayetleri gebeliğin sonuna kadar sürebilmektedir.

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