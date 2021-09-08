Hamilelikte kasık ağrısı olur mu, ne zaman başlar? Hamilelikte kasık ağrısı nedenleri

Hamilelikte kasın ağrısı sorunlarını yaşayan anne adayları bu ağrıların nedenini merak etmektedirler. Adet sancısına benzer hamilelikte kasık ağrıları normal mi, nedeni nedir? İşte hamilelikte kasık ağrısı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

Hamilelikte kasık ağrısı olur mu, neden olur?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Özen, hamlelikte kasık ağrısını şöyle özetliyor: “Hamileliğinin ilk 6-8 haftası içerisinde yumurtanın rahme yerleşiyor ya da rahmin büyüyor olması nedeniyle hafif bir ağrı hissedilebilir. Hamileliğinin son aylarında yalancı doğum sancıları dediğimiz sancılar yaşanabilir. Bu durum düzenli olarak devam eder ve geçmezse doktora başvurulmalıdır. Rahmin büyümesi, vücudunun doğuma hazırlanması, gaz sancısı ya da sadece bebeğin büyümesi gibi oldukça zararsız sancılar olabileceği gibi enfeksiyon ve düşük tehdidi şeklinde tehlikeli sebepler de vardır. Bu durumda doktora görünmek gereklidir.”

Hamilelikte kasık ağrısı ne zaman başlar?

Hamilelikte kasık ağrısı, genellikle gebeliğin ilk haftalarında yaşanabileceği gibi gebeliğin son 3 aylık döneminde de meydana gelebilir. Hamileliğinin ilk 6-8 haftası içerisinde yumurtanın rahme yerleşiyor ya da rahmin büyüyor olması nedeniyle hafif bir ağrı hissedilebilir.

Hamilelikte kasık ağrısında ne zaman doktora görünmeli?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, “Kasık ağrılarına eşlik eden kanama, vajinadan sıvı gelmesi, idrar yaparken yanma ya da idrarda kan görülmesi, ateş, baş ağrısı, ishal gibi belirtiler olduğunda doktora görünmesi gerekmektedir. Doktorunuz kasık ağrınızı değerlendirirken detaylı bir klinik muayene, ultrasonografi ve gerekli durumlarda bazı diğer tetkikleri yapması hem bebeğiniz hem de sizin için hayati bir önem taşır” uyarılarında bulunuyor.