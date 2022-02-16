Hamilelikte karın ağrısı olur mu, neden olur? İşte, hamilelikte karın ağrısının ciddi ve zararsız nedenleri

Hamilelikte karın ağrısı hafif ve ağır semptomlar olarak gözlemlenebilir. Ağrı hafifse ve pozisyon değiştirdiğinizde, dinlendiğinizde, veya nefes aldığınızda kayboluyorsa, muhtemelen endişelenecek bir şey yoktur. Ancak mide ağrınız varsa ve endişeleniyorsanız doktorunuzu aramanız tavsiye edilir.

Hamilelikte karın ağrısı neden olur?

Zararsız mide ağrıları genellikle şunlardan kaynaklı olabilir;

Ellerde kas ağrısı: Bu, alt karnınızın bir tarafında keskin bir kramp gibi hissedebilir

Kabızlık: Hamilelikte sık görülen bir durumdur.

Rüzgar nedeniyle cereyanda kalma

Ciddi karın ağrılarının nedenleri

Karın ağrısına neden olabilecek bazı durumların acilen kontrol edilmesi gerekir.

Ektopik gebelik

Bu, döllenmiş bir yumurtanın rahmin dışına, örneğin bir fallop tüpüne implante edilmesidir. Hamilelik yaşayamaz ve ilaç veya ameliyatla alınması gerekir.

Belirtiler tipik olarak hamileliğin 4 ila 12. haftaları arasında ortaya çıkar ve şunları içerebilir:

Karın ağrısı ve kanama

Omzunuzun ucunda ağrı

Tuvalet sorunu

Düşük

24 haftalık hamilelikten önce kramp ağrıları ve kanama bazen düşük veya düşük tehdidinin bir işareti olabilir (kanadığınızda ancak hamilelik normal olarak devam ettiğinde).

Preeklampsi

Kaburgaların hemen altındaki ağrı, büyüyen bebek ve rahmin kaburgaların altından yukarı doğru itilmesi nedeniyle hamileliğin sonraki dönemlerinde sık görülür.

Ancak bu ağrı özellikle sağ tarafta kötü veya kalıcı ise, bazı hamile kadınları etkileyen preeklampsi (hamilelikte yüksek tansiyon) belirtisi olabilir. Genellikle 20 hafta sonra veya bebek doğduktan hemen sonra başlar.

Preeklampsinin diğer belirtileri şunlardır:

Şiddetli başağrısı

Görüş problemleri

Şişmiş ayaklar, eller ve yüz

Erken doğum

37 haftadan daha az hamileyseniz ve düzenli karın kramplarınız veya kasılmalarınız varsa, doğum uzmanınızı arayın.

Bu erken doğum eyleminin bir işareti olabilir ve hastanede izlenmeniz gerekir.

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyon hamilelikte yaygındır ve genellikle kolayca tedavi edilebilir. Karın ağrısına ve bazen her zaman olmasa da idrar yaparken ağrıya neden olabilirler.